I starten av sesongen må grillen få en vårrengjøring.

– Den vil se skitten ut etter vinteren og trenger en skikkelig vask. Både utvendig og innvendig, oppfordrer Bjørn-Tore Teigen fra Matprat.

Han er diplompølsemaker-mester og en del av det Norske grillandslaget.

Slangen går ut på dato

Slangen har datostempling. Synes ikke datoen så bøy på slangen. Hvis gummien begynner å sprekke i slangen, må den byttes. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Har du gassgrill, er det viktig å sjekke slangen.

– Du bør sjekke at slangen er hel og uten skader hvert år, forklarer Rolf Søtorp fra Norsk brannvernforening.

Hvor lenge den varer, avhenger av oppbevaring og bruk.

– Typisk for gamle slanger er at de får små rifter eller krakeleringer i overflaten som vises godt om du bøyer slangen. Ser du slike skader så bytt slangen, legger han til.

Slangen blir sprø og dårlig av å stå ute i vær og vind. En eventuell gasslekkasje vil du ikke ha.

– Dersom uhellet skulle være ute, og det oppstår en gasslekkasje, er det viktigste å stenge tilførselen. Det gjøres enkelt med å stenge tilførselen fra gassflasken. At det skulle oppstå brann fra en lekkasje som hindrer deg i å stenge gasstilførselen er svært usannsynlig, beroliger Søtorp.

Selv om slangen ikke sprekker når du bøyer den, kan det være skjulte feil og mangler.

Derfor har den en utløpsdato.

– På samme måte som du tar EU-kontroll på bilen må du sjekke gasslangen. Bytter du den hvert tredje år er det kanskje 100 kroner i året i gasslange for å nyte fantastisk grillmat, sier Bjørn-Tore Teigen.

Pass på rotter og mus

Når grillen tas frem etter vinteren må den vaskes.

Skrubb grillrista godt med en grov børste. Det er lettere å børste bort matrester fra risten når den er varm.

– Aluminiumformen under grillen bør byttes eller sjekkes minst et par ganger i året. Det drypper gjerne fett ned i den, og da liker mus og rotter seg. Du vil ikke ha en musefamilie boende under grillen, antar Teigen.

Dekk gjerne til grillen med et trekk når grillen ikke er i bruk.

– Da er den enklere å holde pen, og du forlenger levetiden til grillen din, legger han til.

Når grillen er klar for sesongen er det bare fantasien som stopper deg.

