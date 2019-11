Det er sannsynlig at du kjenner noen som har opplevd vold i en nær relasjon. Hele 20 prosent av befolkningen har opplevd vold fra en voksen i hjemmet minst én gang i oppveksten.

Det viser den nye UNVEVO-studien fra Norsk Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Den slår også fast at barn i alderen 12–16 år fortsatt er for dårlig beskyttet mot vold og overgrep.

Forsker Else-Marie Augusti står blant annet bak studien.

– Når vi vet at opptil 1 av 5 ungdommer har vært utsatt for fysisk vold i løpet av oppveksten, mener vi at et av barns grunnleggende menneskerettigheter ikke er godt nok ivaretatt i Norge, sier hun.

I samarbeid med Redd Barna fokuserer NRK Super på dette samfunnsproblemet gjennom en temauke om vold, fra 18.–20. november. Også i podkast-serien Usagt, fortelles det om hvordan vold i nære relasjoner påvirker et liv.

Spesialrådgiver i Redd Barna, Silje Vold, sier at en viktig grunn til organisasjonen legger så stor vekt på bevisstgjøring om vold mot barn, er fordi veldig få forteller om hva de opplever og enda færre får hjelp. Omtrent halvparten av alle barn som utsettes for vold eller overgrep har forteller ikke om det til noen, og bare en av fem har vært i kontakt med en profesjonell hjelper.

– En viktig grunn til hvorfor barn ikke forteller, er at de rett og slett ikke vet at det er ulovlig eller hvordan de kan få hjelp. Derfor lager vi undervisningsmateriale om vold, seksuell overgrep og overgrep på nett. Barn trenger å vite at de har rett til å være trygge, og hvordan de kan få hjelp, sier Vold.

Mistenker du at et barn du kjenner opplever vold i hjemmet? Dette burde du i så fall gjøre:

1. Meld fra

Vi har alle et moralsk ansvar til å melde fra hvis vi mistenker at et barn utsettes for vold i nære relasjoner. Helsepersonell har plikt til å melde fra uavhengig av hvor de er ansatt. Andre offentlige ansatte har også meldeplikt.

Barnelege Mia Myhre ved NKVTS forsker på overgrep mot barn.

– Alle har i tillegg avvergeplikt når det kommer til alvorlige forbrytelser, sier hun.

Når har jeg avvergeplikt? Ekspandér faktaboks Ifølge plikt.no, som Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress som bak, er dette noen av spørsmålene du burde stille deg for å være sikker på om du skal melde ifra: Er handlingen listet opp i straffelovens paragraf 196?

Mistenker du alvorlig mishandling i nære relasjoner, voldtekt, seksuelle overgrep mot barn eller drap, må du melde fra. Tror du at en voldshandling vil gjenta seg, har du også plikt til melde fra til din kommunale barnevernstjeneste.

Hvem skal jeg ringe først?

I akutte situasjoner og ved fare for liv, ring politiet på 112, eller ditt lokale politi på 02800.

Er barn involvert, kontakt også barnevernet.

Hva om det er falsk alarm?

Ifølge plikt.no holder det at du tror det er sannsynlig at noe vil skje. Du kan rådføre deg med barnevernstjenesten i din kommune anonymt, hvis du er usikker.

Hva om jeg ikke vil bli identifisert?

Du kan sende inn bekymringsmelding anonymt til barnevernet.

Hvem skal jeg involvere?

Hvis du har mistanke om at barnet er utsatt for vold skal du melde bekymring til politiet eller barnevernet uten å informere foreldrene.

Kan jeg avverge uten å utsette meg selv, mine nærmeste eller noen uskyldige for fare?

Plikten gjelder ikke dersom du må sette deg selv eller andre i fare for liv, helse og velferd for å kunne avverge. Kilde: Plikt.no

2. Tegnene du må se etter

De fleste barn vil ikke ta initiativ til å fortelle at de er utsatt for fysisk eller psykisk vold i nære relasjoner. Mia Myhre sier at vold mot barn i hjemmet ofte pågår over lang tid, og voldstrusselen sjeldent er preget av enkeltstående episoder.

– De vanligste symptomene er at barnet viser eller forteller om fysiske smerter, vondt i magen eller hodet, søvnproblemer, tristhet, utagering eller konsentrasjonsvansker. Disse tegnene er helt generelle indikatorer på at barn ikke har det bra, og at det er noe i livet som er en belastning. Det trenger ikke å være vold.

Else-Marie Augusti ved NKVTS sier at det er noen grupper barn som er mer utsatt for fysisk vold enn andre. For eksempel barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi, der foreldrene har vært knyttet til rus, psykisk sykdom eller kriminalitet.

– Barn med funksjonsnedsettelser som nedsatt hørsel, syn eller bevegelseshemming er også betydelig mer utsatt en barn uten funksjonsnedsettelser. I tillegg ser vi at ungdom som bryter med tradisjonelle kjønnsnormer, også er mer utsatt for alvorlig fysisk vold enn ungdom som definerer seg selv som gutt eller jente, sier Augusti.

Dette er tegn som burde vekke mistanke, ifølge både Helsebiblioteket.no og NKVTS:

Kliniske tegn på barnemishandling Foto: NRK Super Ekspandér faktaboks Barn kan skade seg og være uheldige rett som det er. Ingen av disse tegnene er sikre tegn på at barnet opplever vold i hjemmet. Likevel burde disse fysiske tegnene vekke mistanke om barnemishandling, ifølge Helsebiblioteket.no: Blåmerker, rift, kutt eller arr Blåmerker er det vanligste funnet ved barnemishandling. På steder der det ikke er naturlig for barn å påføre seg skader ved vanlig lek, (eks. øyne, øre, munnhule, hals, bryst, mage, rygg, overarm, innside lår, håndflater, fotsåler og genitalia), bør det vekkes mistanke

Blåmerker eller arr som danner et mønster i huden, ev. har et høyt antall, eller flere med samme størrelse og form

«Snøremønstre» på hals/nakke, rundt håndledd og ankler

Petekkier (små, punktformede blødninger) på hals, nakke, i munnhule og i øynenes bindehinner etter kvelningsforsøk/strangulering Brannskader Hvis skadens utseende, forløp og type ikke stemmer med forklaringen som gis, fysiske omgivelser eller skademekanisme.

Merker etter gjenstander som sigaretter, bestikk, strykejern

Skåldingsskader som er klart avgrenset til frisk hud (hanske-/sokkformet, sete og ytre kjønnsorganer) Bittmerker Når det er mer enn 3 cm mellom merkene etter hjørnetennene er det sannsynlig at det er fra voksne Skader på øre, nese, hals og øye Skader i ansiktsområdet forekommer hyppig ved barnemishandling

Symptomer på tvangsmating kan vise seg som skader i munnhulen

Skader på lepper med hevelse, blødning, rifter og sår

Traumatisk grå stær (katarakt), der linsen i øyet mister sin klarhet og barnet får nedsatt syn eller «tåkesyn»

Neseskader (neseveggen mellom nesebor og nesetipp)

Ytre og indre øre med blåmerker, blødninger og gjennomboring av trommehinner

Skader i hodebunnen med hevelser, misfarging og kraftig lugging

Kjevebensbrudd Skjelettskader/brudd Viktig å spørre om skademekanismen; om hva og hvordan skaden har skjedd. Passer forklaringen om hvordan bruddet oppstod med den faktiske skaden?

Ved mishandling oftest hos barn under 2 år

Brudd hos barn under 1år er uvanlig

Ribben

Uvanlig lokasjon som skulderblad, ryggvirvel, brystben, bekken etc.

Brudd i lange rørknokler, spesielt hos små barn

Kompliserte skallefrakturer, eller skallefrakturer hos barn under 2 år

Gamle brudd og/eller brudd av ulik alder

Brudd som oppdages tilfeldig Hodeskader Vurder hodeskader ved symptomer som: Endret bevissthet

Kramper

Uregelmessig pusting og brekninger Ved mishandling oftest hos barn under 2år: Skallebrudd

Blødninger under den harde hjernehinnen «Shaken Baby Syndrom» kan være kjennetegnet ved et eller flere tegn fra følgende triade: Også blødninger under den harde hjernehinnen

Skade på hjernevev

Blødninger i øyebunnen Spinalskade, bukskade og brystkasse-skade Disse er sjeldne, men alvorlige. Bukskader på grunn av slag eller spark mot magen er etter hodeskader den vanligste årsak til død hos mishandlede barn under 2 år.

Rifter i lever, milt, nyrer og tarm kan gi blødning eller septisk sjokk.

Nyresvikt pga. ødeleggelse av skjelettmuskulatur ved store muskelskader

Skade på lungevev, spiserør eller hjerte ved slag eller kraftig trykk mot brystkasse

Ribbensbrudd i flanken og baktil mot ryggsøylen som resultat av «filleristing» Livløshetsanfall Stans eller pause i lungenes ventilasjon, fargeforandring og slapp muskulatur i våken tilstand og ved søvn

Ved mishandling er årsaken oftest en påført hodeskade, «filleristing», forgiftning eller kvelningsforsøk

OBS: Blødninger fra nese/munn uten medisinsk årsak kan tyde på kvelning Forgiftning Barnet har fått høyere dose enn foreskrevet eller som anbefalt.

Nedsatt bevissthet, kramper

Oppkast

Diaré Punktene er hentet fra Helsebibliotek.no, som er utgitt av Utgitt av Oslo universitetssykehus. Punktene er ment for helsepersonell, men er også relevant for pårørende som er mistenksomme. Referanser til hvert punkt finnes her.

Barn er i en særstilling fordi de ofte har et begrenset eller et ikke-eksisterende språk for traumatiske opplevelser. Men kroppen kan fortelle det ordene ikke kan:

Psykosomatiske tegn Foto: NRK Super Ekspandér faktaboks Magesmerter

Hodepine/migrene

Svimmelhet

Sengevæting/avføringsinkontinens)

Irritabel tarm (forstoppelse eller løs mage)

Spiseforstyrrelse

Kronisk utmattelse

Hjertebank, svetting, løs mage, skjelving o.a.

Tap av muskelkraft, sansetap, psykogene ikke-epileptiske anfall, amnesi og andre dissosiative symptomer o.a

Kilde: Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner ved NKVTS

I de aller mest alvorlige tilfellene kan barnet miste ferdigheter de hadde eller var på vei til å utvikle.

– Dette kan skjer hvis de plutselig blir utsatt for én eller flere alvorlige voldshandlinger. Om barn blir utsatt for alvorlig vold og omsorgssvikt over tid vil dette kunne gjøre at barnet utvikler seg senere enn forventet, sier Mia Myhre fra NKVTS.

Å miste ferdigheter kan for eksempel vise seg i at barnet ikke klarer å spise selv eller begynner å tisse på seg etter at de har sluttet med bleie.

Dette er psykiske tegn som burde gjøre deg mistenksom ifølge NKVTS:

Psykiske tegn Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: NRK Super Ekspandér faktaboks Problemer med å regulere følelser Barn og unge som er offer for vold i hjemmet har ofte problemer med å regulere følelsene sine, så vel som oppmerksomhet og kroppslig aktivering. De kan slite med sosiale relasjoner, og kan for eksempel slite med balansen mellom utforskende og trygghetssøkende atferd. Noen kan bli veldig klengete, mens andre kan framstå helt usårbare, og eventuelt avvise kontakt og nærhet.

Tilknytningsvanske

Angst og depresjon

Rusmiddelproblemer

Adferdsvansker

Selvskading og selvmordsforsøk

Uvanlig seksualisert adferd

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som kan ramme dem som har vært eksponert for vold eller mishandling, som har vært vitne til vold i hjemme, ute eller på skolen, vært involvert i eller vitne til ulykker, katastrofer, krig, selvmord, plutselig død av en nær person. Psykiske tegn ved PTSD kan være: Problemer med å huske viktige aspekter Negative antakelser om selv, andre eller verden Redusert interesse i tidligere aktiviteter Fremmedgjøring Innskrenket følelsesliv Klandre seg selv eller andre Negativ emosjonell tilstand (frykt, skyld, skam) Endring i adferd: Irritabilitet/sinneutbrudd Uforsvarlig, selvdestruktiv atferd Årvåkenhet Skvettenhet Konsentrasjonsproblemer Søvnproblemer Fysiologiske reaksjoner på påminnelse Les mer om PTSD her

Disse punktene kan leses mer om på Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner til NKVTS.

3. Hvordan prate om det

Det som lettest får barn til å prate, er direkte spørsmål, mener Mia Myhre. Det kan være spørsmål som: Jeg ser du er trist, er det noe spesielt som gjør at du er lei deg? Er du redd for å gå hjem? Er det noen som slår deg hjemme? Blir mamma eller pappa veldig sint på deg? Hva gjør de da?

– Hvis barnet begynner å fortelle, tør å følg opp det barnet sier, anbefaler Myhre.

Hun mener det er viktig å alminneliggjøre den eventuelle voldshendelsen ovenfor barnet:

– Fortell barnet at dette skjer med mange barn, og vær veldig tydelig på at dette er ikke barnets skyld.

Hun trekker også frem at det er av de største utfordringene ved å prate er at barn ofte er lojale og beskyttende ovenfor foreldrene sine.

– Barnet vil jo at foreldrene skal slutte å slå eller slutte å være sinte, men de fleste er likevel glad i dem. De vil ikke at barnevernet skal komme, de vil ikke at foreldrene skal bli tatt av politiet. Det er noe å huske på.

4. Følg med på de voksne også

Myhre minner om at tegnene ikke bare viser seg hos barna, og at man burde følge like godt med på de voksne.

– Har du en voksen venninne eller kollega som du mistenker har alkoholproblemer, som du ser ikke takler det, må du spørre deg selv om tror hun klarer å ta vare på barna sine. Barnemishandling og omsorgssvikt er jo den voksnes ansvar, så det er ikke bare barnets tegn som indikerer at det er noe galt i hjemmet, understreker hun.

– Hvis du er alvorlig bekymret skal du melde fra.

