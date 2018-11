Skrur du varmen opp og ned?

Visste du at 60 prosent av strømregningen din går til oppvarming? Da kan det være lurt å gjøre noen smarte strømgrep.

– Det er dyrest å la varmen stå på hele tiden, sier Tor Brekke i Enova til NRK.

Styr varmen

Setter du ofte varmeovnen på 24 grader når du egentlig vil ha 22 grader? NRK spurte Brekke om det er å anbefale.

– Det varierer med plasseringen av ovnen. Hvis den for eksempel står i «trekk» fra et dårlig vindu, kan den like gjerne varme opp rommet mer enn den er innstilt på. Fordi det er kaldest der termostaten står.

Derfor kan det være lurt å måle temperaturen sentralt et sted i rommet med et termometer.

– Deretter kan du stille inn varmeovnen slik at romtemperaturen blir slik du ønsker.

Synes du strømregningen din blir veldig høy, bør du gjøre noe annet enn å skru opp varmen.

– Da bør du etterisolere huset ditt, hvis det er dårlig isolert eller trekker. Det kan også være lurt med solenergi eller andre varmekilder, som ved eller pellets.

Et annet råd er å styre varmen slik at det er varmt der du er når du er der, og ikke ellers. Med et varmestyringssystem.

– Her finnes det også veldig enkle system. Panelovner med internettilkobling som du kan styre med en app på telefonen, eller manuell styring eller tidsur som settes i stikkontakten som slår av og på ovnen.

Motsatt med varmepumpe

Har du varmepumpe? Da gjelder følgende råd:

– Ikke skru varmepumpa av og på. Det beste for varmepumpa er jevn drift. Da sparer du mest strøm, sier Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Hvis du senker temperaturen mye på natta, må varmepumpa jobbe veldig hardt når du skrur den opp igjen på morgenen, forklarer han.

Ved varmepumpe er det motsatt, da lønner det seg ikke å skru ned på varmen når du ikke er i rommet. Foto: Anette Torjusen / NRK

Vil du ha 23 grader i boligen din, bør du stille varmepumpa på 23 grader.

– Ikke still den på 30 grader for at boligen skal bli fortere varm. Det blir den nemlig ikke, og du risikerer å bruke mer strøm.

Mens det kan være lurt å senke temperaturen på varmeovnen når du ikke er der, gjelder ikke det samme med varmepumpe.

– Boliger med varmepumpe bør derfor ikke bruke nattsenking de kaldeste vinterdagene. Bare om våren og høsten kan varmepumper spare litt energi med å senke innetemperaturen.

Skal du derimot være lenge borte eller dra på ferie, kan det være en god idé å senke temperaturen noen grader.

– De fleste moderne varmepumper kan styres med mobilen slik at du kan stille temperaturen opp igjen i god tid før du kommer hjem igjen.