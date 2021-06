En undersøkelse Norstat har utført på vegne av NRK viser at kun 1 prosent har sex daglig.

De fleste tror de har mindre sex enn alle andre.

Kvalitet fremfor kvantitet

– En gang i uka trenger ikke være ille om sexen er bra og dere begge er fornøyd, beroliger Marina Manuela de Paolo ved Lommesexologen.no.

Gresset er sjelden grønnere på den andre siden. Hagen blomstrer kanskje om du slutter å bry deg om hva naboen gjør.

Seksualitet er en indre kraft som man selv må finne og da hjelper det lite hva andre gjør eller ikke gjør, sier Marina Manuela de Paoli, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Foto: Privat

– Sex er ikke et gjennomsnitt. Du må slutte å tenke på hva naboen vil, og heller bruke energien på å ha det best mulig med deg selv og partneren din, legger hun til.

Til kvinner spesielt oppfordrer sexologen å utforske egen seksualitet for å finne ut hva du tenner på.

– Hvis du er trygg på din egen seksualitet er det lettere å slå på nyt-knappen i sengen, forklarer hun.

Hvor ofte vi har sex er ikke noe vi snakker med andre om. Når vi ikke vet, gjetter vi.

– Det blir litt som effekten av det du oppfatter gjennom sosiale medier. Du blir hele tiden eksponert for andres perfektskap. Derfor tror du kanskje også at alle andre har oftere og bedre sex en deg, sier Tone Størseth Moksnes, jordmor med master i sexologi.

Tusen nordmenn har svart på Norstat-undersøkelsen, utført på oppdrag fra NRK. Grafikk: Su Thet Mon / NRK

Halvparten av oss oppgir at vi er fornøyd eller svært fornøyd med sexlivet. Er du fornøyd spiller det ingen rolle om det er oftere eller sjeldnere enn naboen.

Grafikk: Su Thet Mon / NRK

– Kvinner kan være mer tilbøyelig til at hvis de ikke har sex, så tenker de at det ikke er noe de trenger, mens menn vil alltid ha det. Men det er jo virkelig ikke mengden det kommer an på, så lenge dere er enige om forventningene, sier hun.

Her er kommunikasjon og forventningsavklaring viktige stikkord.

– God sex, derimot, er mye viktigere. Altså kvantitet fremfor kvalitet, og igjen, sex kan være mye mer enn samleie, mener hun.

Dette svarte 1000 nordmenn på spørsmålet: Hvor fornøyd er du med sexlivet generelt? Grafikk: Su Thet Mon / NRK

– Sex før Netflix

Psykolog Catrin Sagen mener tallene viser at tingens tilstand er som det pleier å være i landet vårt.

– Vi vet at halvparten av de som gifter seg, skiller seg. Så til enhver tid vil det være mange som ikke er fornøyd, forklarer hun.

Mange skulle også ønske de hadde sex oftere enn de har.

Småbarnsforeldre har generelt mindre sex enn før, men mengden øker når dere blir eldre.

Du må gjøre det som skal til for at du skal komme i rett humør. Ikke bare vente på at partneren skal få ting til å skje, sier psykolog Catrin Sagen. Foto: Julianne Leikanger

– Hvis dere ønsker mer sex, men ikke finner tiden, må dere kanskje omrokkere rutinene. Sex før Netflix, eller sex til lunsj, sier Sagen

Med en gang barna har sovnet kan være bedre enn rett før dere skal legge dere.

– Brett heller tøy og rydd stua til slutt. Sex først kan gi energi til husarbeidet senere, foreslår hun.

Det er viktig å prioritere sex i et parforhold og sette det på agendaen.

– Du må selv gjøre det som skal til for at du kommer i humør, blir klar. Ikke bare vente på at partneren skal tenne deg, avslutter Sagen.

