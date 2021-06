Slik har pandemien påvirket sexlivet vårt

Et år og et halvt år med restriksjoner har endret mye for mange nordmenn, også når det gjelder sex.

Det bekrefter en fersk Norstat-undersøkelse om nordmenns sexliv, utført på oppdrag fra NRK.

22 prosent av de spurte oppgir at de har hatt mindre sex under pandemien.

Mindre sexlyst, frykt for smitte og psykisk påvirkning er blant de mest vanligste årsakene. Det er kanskje ikke rart med tanke på at mange har fått jobbhverdagen og privatlivet snudd opp ned.

Den største hindringen for sexlivet er, ikke overraskende, koronarestriksjonene.

Mer tid sammen = mindre sex?

Restriksjonene har lagt en demper for muligheten til å møte nye folk.

Hele 35 prosent av de single oppgir i undersøkelsen at de har hatt mindre sex. Men single og isolerte er ikke de eneste som sliter med å få seg noe under pandemien.

Av de 693 personene i undersøkelsen som er i et forhold, svarer 17 prosent at de har hatt mindre sex.

– Det er langt flere par som har tatt kontakt med meg fordi de sliter med sexlyst. Nettopp fordi de er sammen hele tiden under pandemien, sier sexolog Anders Røyneberg.

Han anbefaler par å gi hverandre litt avstand, så dere rekker å savne hverandre litt. Er dere sammen for mye, kan det redusere sexlysten.

– I starten av et parforhold er begjæret skrudd veldig høyt. Etter hvert er det mer viljestyrt. Man må lirke det mer frem. Det kommer ikke nødvendigvis av seg selv, sier psykolog Catrin Sagen.

Hun mener det er viktig å prioritere sex i et parforhold. Begge må jobbe aktivt for å opprettholde sexlivet.

– Du må gjøre det som skal til for at du skal komme i rett humør. Ikke bare vente på at partneren skal få ting til å skje, sier hun.

Bekymret for de unge

Sexolog Røyneberg er bekymret for at pandemien og restriksjonene kan ha gått hardt utover sexlivet til ungdommer og unge voksne.

Ungdomstid og ung voksen alder er en viktig periode for seksuell utforskning. Det er i denne alderen at vi begynner å søke til andre mennesker for å tilfredsstille våre seksuelle behov.

– Under pandemien har seksualiteten til spesielt unge og single har vært basert på pornografi, sexting og sexleketøy, forteller han.

Selv før koronaviruset kom i veien for fysisk kontakt, var en del av sexlivet vårt allerede på nett.

– De siste to årene har internettet blitt den viktigste og for noen, den eneste arenaen for seksuell kontakt, sier Røyneberg.

Han tror det kan påvirke hvordan de unge oppdager sex og hvordan deres fremtidige sexliv kan se ut.

– Vi vet ikke hva det vil innebære ennå. Men jeg har troa på at vi er tilpasningsdyktige som art, sier han.

Mer misfornøyde

En større andel nordmenn oppgir også at de er mer misfornøyde med sexlivet nå, enn før pandemien.

Hvor fornøyd/misfornøyd er du med sexlivet? Rangering Generelt Under pandemien Misfornøyd 8 prosent 12 prosent Lite fornøyd 14 prosent 12 prosent Nøytral 27 prosent 29 prosent Fornøyd 30 prosent 25 prosent Svært fornøyd 15 prosent 12 prosent Vil ikke svare 8 prosent 10 prosent

Men det finnes også positive nyheter i statistikken.

Hele 60 prosent av de spurte sier at de har like mye sex som før, også under pandemien.

Og heldige 6 prosent oppgir at sexlivet har fått et oppsving til tross for restriksjonene.

Spår sexrevolusjon etter pandemien

Nicholas Christakis er professor i samfunnsmedisin ved Yale-universitetet i USA, og har skrevet bok om livet etter pandemien.

Han spår i boka «Apollo's Arrow» at lockdown-perioden vil bli etterfulgt av en seksuell frigjøringsrevolusjon for å gjøre opp for tapt tid. Akkurat slik som i de glade 20-årene etter spanskesyken i 1918.

– Folk kommer til å være på nådeløs jakt etter sosiale relasjoner, sa Christakis i et intervju med The Guardian.

Røyneberg er også spent på hva som kommer.

– Det fysiske møtet og behovet for både nærhet og sex, vil for de fleste være viktig fremover. Kanskje det lar seg kombinere med en mer teknologi- og nettbasert seksualitet? Det blir spennende å se, sier han.

