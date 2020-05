Seks ting du bør vite om eid

– Når folk spør hvordan vi feirer eid, så svarer jeg at det er som en muslimsk julaften, sier Yasir Ahmed i Islamsk Råd Norge.

1. Eid betyr bokstavelig talt fest

«Eid al-Fitr» er en viktig høytid som markerer slutten på fasten. Høytiden kalles ofte bare id eller eid.

Yasir Ahmed er informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge. Foto: Heidi Klokk / NRK

Ordet er arabisk og betyr «festen som bryter fasten». Feiringen begynner ved solnedgang den siste dagen i ramadan, og varer hele neste dag.

– Ramadan er tid for å reflektere. Eid er festen for å feire at vi har kommet oss gjennom en lang måned og er nærmere Gud, sier Ahmed.

2. Eid feires to ganger i året

Høytiden markeres av mer enn 1,6 milliarder muslimer over hele verden. Men du visste kanskje ikke at det er to høytider som kalles «eid».

«Eid al-fitr» kalles for «lille eid». Mens «Eid ul-Adha» anses som den største høytiden i islam. Den feires på slutten av «hajj», som er pilegrimsreisen til den hellige byen av Mekka.

3) Familien står i sentrum

– Det beste med eid er at jeg får tid med familien, sier Zeinab Al-Marid.

Eid handler også om tradisjon. Fastemåneden er en spesiell tid for oss, selv for dem som ikke er så religiøse, sier Zeinab Al-Marid. Foto: Privat

Ofte samles familien på morgenen for å spise frokost. Så drar mennene i moskeen for å be en felles bønn, mens resten gjør stand for festmåltidet. Det er vanlig at man tilbringer hele dagen sammen.

–Vi har en tradisjon at vi tar på oss finstasen og tar familiebilder. Det gjør vi hvert år, forteller pakistanske Samina Tagge.

Familien består av fire barn fra et tidligere ekteskap, hennes etnisk norsk ektemann og hans to barn.

– Vi er som blanda drops. Det er hyggelig å se hvordan familien vokser fra eid til eid, sier hun.

4) Det er barnas dag og de får gaver

– Eid er først og fremst barnas dag, sier Al-Marid.

Etter frokosten får barna nye klær til eid og de får pengegaver fra foreldre og slektninger.

– Gavene kalles «eidi». Beløpene varierer fra familie til familie, men vi gir mellom 200–500 kroner, forteller Tagge.

Det er også viet tid til barna i løpet av dagen.

– Vi får besøk fra andre i familien, spiller brettspill, snakker sammen eller ser årets eid-film sammen på kino. Fokuset ligger på at man skal gjøre ting sammen som en familie, sier hun.

På eid er vi festkledde og i god stemning, sier norsk-pakistanske Samina Tagge. Foto: Privat

5) Maten er veldig viktig

Maten som står på bordet avhenger av hvilke land familien er fra, men det er alltid et festmåltid.

Hos Samina Tagge fra Pakistan spiser de «halwa puri» til frokost på eid-morgenen,

– Det består av kikerter i curry med potet og pickles. Halwa er søt og lages av semulegryn i ghee (kjerna smør). Dette serveres med frityrstekte lomper laget av hvetemel, bakepulver, olje og vann, forteller Tagge.

I familien til Al-Marid fra Irak er frokosten en hjemmelaget kremost (Qaimar) som spises med arabisk brød og risgrøt.

– Vi har hver vår spesialitet. Søstera mi lager risgrøten, mamma lager eid-kaken «kljea», som er en slags deig fylt med dadler. Og jeg lager kremosten med glede, selv om det er mye arbeid, sier hun.

Selve festmiddagen kan være biryani, curry, lammelår, dolma og tandoori etterfulgt av dessert og kaker.

– Høydepunktet er søtsaker som «jalebi» og «kulfi», sier Tagge.

6) Det er en egen tradisjonell hilsen

Under eid hilser muslimer hverandre med «Eid Mubarak» eller «Id Mubarak». Det er en tradisjonell hilsen som betyr at du ønsker vedkommende en velsignet feiring, slik som nordmenn ønsker hverandre «god jul».