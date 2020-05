Slik blir årets id-feiring preget av korona

– Det blir min første id-feiring uten mamma, forteller komiker og programleder for podcasten «Med all respekt», Abubakar Hussain til NRK.

Moren hans er pensjonist og var i Pakistan for å delta i et bryllup da koronapandemien brøt ut. Hun prøvde å komme seg hjem til Norge, men flyet ble kansellert flere ganger, og moren hans ble smittet av covid-19.



Nå er hun symptomfri og er hjemme hos familien sin i Gujrat i Pakistan, men hun har ikke klart å skaffe seg billett hjem til Norge for å kunne feire høytiden med familien.

– Det jeg kommer til å savne mest er den nydelig maten hun lager. Jeg kan jo lage mat men hvem vil spise sjøkreps med avokadosaus på id. Det er det jeg har lært å lage på Camp Kulinaris, sier Hussain mens han ler.

Fellesfeiring avlyst

Id al-fitr som markerer slutten på den muslimske fastemåneden ramadan samler over 200.000 muslimer i Norge. I år feires høytiden den 24. mai og de fleste fellesarrangementene er avlyst. Flere moskeer skal likevel holde åpent for bønn.

Imam Abdi-Ladif Ahmed mener årets feiring kun blir symbolsk. Foto: Privat

– Årets id-feiring blir symbolsk, sier Abdi-Ladif Ahmed, som er imam i Bergen Moské.

Til vanlig samles minst 4000 muslimer i Grieghallen for å be felles id-bønn etter fastemåneden ramadan. Men slik blir det ikke i år.

– Folk kan komme til moskeen for å be, men på grunn av smittevernsreglene kan kun 50 personer være i lokalet samtidig. Derfor må de som vil be i moskeen registrere seg på forhånd på våre nettsider eller på Facebook, forteller Ahmed.

Moskeen har i tillegg også satt opp ekstra fellesbønn sånn at det vil være mulig for totalt 150 personer å be på id.

NRK har snakket med flere moskeer rundt om i landet. De fleste har valgt å ha begrenset tilgang til moskeen og har satt opp en ekstra bønn. Men Al-Noor moskeen i Tromsø og Rabita-moskeen I Oslo har valgt å holde stengt på id.

Slik pleier det å se ut når Rabita-moskeen har sin årlige id-feiring. Foto: Privat

– Det blir vanskelig å opprettholde smittevernreglene og det blir for mye arbeid. Det er bedre at vi bommer på å ikke åpne nå, enn at vi åpner opp og at flere blir smittet, sier daglig leder ved Rabita-moskeen, Djamel Selhi.

Drive-in fest

På Tryvann i Oslo vil det for første gang bli arrangert en drive-in id-fest. Opptil 250 biler slipper inn på området for å få med seg feiringen.

– Det vil være program fra scenen med nasheed, underholdning og overraskelse til de oppmøtte, sier initiativtaker, Arshad Jamil til NRK.

Jamil håper arrangementet kan gi en fellesskapsfølelse som folk en dag kan se positivt tilbake på.

NRK markerer

I kveld viser NRK programmet «Ramadan med Noman» hvor fire profilerte muslimer er invitert til middag.

– Jeg har valgt å ha med fire personer jeg er nysgjerrig på og som kan gjøre oss klokere og bidra til gode samtaler, sier programleder, Noman Mubashir.

GLEDER SEG: Programleder Rima Iraki gleder seg til å lede det første direktesendte programmet i NRK om id. Foto: NRK

I år skal NRK for første gang markere høytiden med en direktesending den 24. mai. Programmet heter «Festen etter fasten – Id mubarak».

– Vi håper dette programmet kan bidra til en følelse av fellesskap – at vi feirer sammen. Og alle er selvsagt velkomne, sier programleder Rima Iraki.