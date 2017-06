Vond rygg? Slå deg litt løs

Nå rydder vi i hagen, slår gresset, pusser båten og kvitter oss med dritt og lort. Da er det fort gjort å få en kranglete rygg.

Plager i muskler og skjelett er faktisk den største grunnen til at vi ble sykemeldt fra jobben i fjor, og ryggen er verstingen, viser ferske tall fra NAV.

Ryggen tåler utrolig mye, sier fysioterapeut Henrik Warpe-Kinn. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er helt normalt og nesten alltid ufarlig å ha vondt i ryggen. Som regel går det over av seg selv i løpet av noen dager til et par uker. Ikke vær redd, ryggen er laget for å tåle utrolig stor belastning i alle mulige vinkler, sier fysioterapeut Henrik Werpe-Kinn.

Dette bør du gjøre når det hogger til i ryggen:

1. Styrk ryggen

Ta styrkeøvelser for å få en sterkere rygg. Foto: Anette Torjusen / NRK

– De fleste har godt av bevegelse, og dersom man har en rygg som til stadig blir vond, bør man satse på å styrke ryggen med trening i de gode periodene, sier Christina Fredheim i Allmennlegeforeningen.

Blir det helt ille, har hun følgende råd:

– I noen tilfeller blir ryggen så vond at bevegelse kjennes ut som knivstikk, da blir man helt nødt til å ta det rolig, men dette begrenser seg gjerne selv. Vi anbefaler også betennelsesdempende tabletter når det står på som verst.

Noen symptomer bør du ta på alvor, sier lege Christina Fredheim. Foto: Anette Torjusen / NRK

NB: Dersom man får problemer med å late vannet, blir følelsesløs i skrittet eller mister kraften i en fot, er det svært viktig å kontakte lege, understreker hun.

2. Vær i bevegelse

Legg deg ikke på sofaen, men kom deg opp og i bevegelse. Foto: Anette Torjusen / NRK

Har du smerter i korsryggen, er det viktig å bevege seg, mener fysioterapeuten. Er du passiv hjelper det verken på smertelindring eller bevegelighet.

– Det som fungerer for den vonde ryggen er å bevege seg variert, løst og ledig, sier fysioterapeut Henrik Warpe-Kinn.

Gå tur, tren rolig, tøy og bøy kroppen ut mot de vonde bevegelsene, er hans råd.

– Ikke vær redd for smertene som kommer. Anspenthet og frykt for å få vondt, slik at du beveger deg unaturlig, er ugunstig hvis du ønsker raskt bedring. Har smertene kommet på grunn av en rask bevegelse eller en episode med for tung belastning, går smertene trolig ganske fort bort hvis du holder deg i bevegelse.

3. Stress på jobb påvirker

Stresser du veldig i hverdagen? Finn pustehull, fordi stress påvirker ryggen. Foto: Anette Torjusen / NRK

Noen ganger kan ryggsmertene vedvare. Da må man vurdere om andre ting påvirker situasjonen din.

Er det mye stress og press på jobben? Har du dårlig økonomi? Eller er det andre ting som gjør at du ikke har det bra med deg selv? Det påvirker, forklarer fysioterapeuten.

– Det betyr ikke at plagene er psykiske eller mentale, men at kroppen er mer sensitiv og har lettere for å varsle om fare. Sosialisering, selvhjelpsteknikker og å sette seg personlige mål, kan bedre situasjonen. Det er viktig å adressere helse og livsstilsfaktorer, og sette i gang tiltak for å bedre jobbsituasjonen.

4. Vær tålmodig

Aksepter at det går litt opp og ned. Ifølge Warpe-Kinn er det både normalt og ufarlig å ha vondt i ryggen.

– Jo mer og oftere du beveger deg, jo bedre får du det. Men det kan godt gå litt opp og ned før det blir bedre. Det er gjerne vondere å reise seg igjen hvis du har hvilt etter aktivitet, men det betyr ikke at aktiviteten var negativ, understreker han.

5. Frykt kan øke smertene

– Ikke glem at ryggen er en robust struktur, ikke en skjelvende skrøpelig tørr kvist. Den responderer godt på bruk, og den er designet for å brukes i alle retninger den kan bevege seg i, sier Øystein Ogre, president i den Den europeiske kiropraktorunionen.

Slå deg litt løs og ikke vær så redd for ryggen din, sier kiropraktor Øystein Ogre. Foto: Anette Torjusen / NRK

Han sier at slitasje er en del av livet og kan nesten kalles rynker eller grått hår på ryggraden. Derfor er det viktig å slå seg litt løs.

– Frykt og engstelse rundt sin egen helsetilstand øker risikoen for å få smerter i bevegelsesapparatet. Tanker som «jeg har en dårlig rygg» eller «jeg må være forsiktig på grunn av prolapsen jeg hadde for ti år siden» er eksempler på tankefeller som gir deg en dårligere rygghelse.

6. Bruk det vonde området

Beveg deg selv om det gjør vondt, for det å være passiv er faktisk verre for ryggen. Foto: Anette Torjusen / NRK

En god regel er å bruke det vonde området.

– Da kan det gjøre vondt en liten stund, men blir bedre etter hvert. Hvis ikke det gir seg over tid, må man oppsøke helsepersonell.

Det finnes utallige treningsprogrammer for rygg på markedet.

– Her er det bare å bruke Mr. Google. Man skal ikke være redd for å gjøre feil. Hovedskillet går mellom de som er aktive, nesten uansett hva de driver med, og de som er passive.