– Sola er ikke så farlig som du tror

Innbyggere i store deler av Sør-Norge har virkelig fått kjenne på sommerfølelsen de siste dagene. Langbuksene er pakket bort til fordel for shortsen. Endelig er det sommer!

Norge er på verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. I fjor fikk over 2000 nordmenn føflekkreft, viser tall fra Kreftregisteret.

Johan Moan, professor i strålingsbiologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Tor Risberg / NRK

– Det stemmer at overdreven soling kan føre til føflekkreft, men det er mange helsefordeler ved å være i sola også, sier Johan Moan, professor i strålingsbiologi ved Universitetet i Oslo.

– Sol kan motvirke kreft

– Sola er ikke så farlig som vi tror. Soling kan gi oss lengre liv. Sola beskytter oss mot en rekke sykdommer da kroppen produserer D-vitamin når sollyset treffer huden, sier Moan.

Hvis man har normale sommerverdier av D-vitamin, så tyder forskning på at flere typer kreft kan forebygges. Dette gjelder blant annet brystkreft, tykktarmskreft, prostatakreft og kreft i eggstokkene.

– Den beste regelen vi har, er at vi må ta høyde for vår egen hudtype. Fregnete rødhåringer som lett blir solbrente må være særlig varsomme for eksempel, sier Moan.

Ikke bli solbrent

– Det er ikke nødvendig å ta noen sjanser. Vi kan ha både glede og nytte av sola uten å bli syke av det, sier forsker Terje Christensen ved Statens strålevern til NRK.

Forsker Terje Christensen ved Statens strålevern. Foto: Statens strålevern

Føflekkreft er en sykdom det er veldig enkelt å forebygge. En av de viktigste tiltakene er ikke å bli solbrent, ved å beskytte huden med skygge, klær eller å bruke solkrem.

– Tenk på hvordan du smører deg. Smør tykt på, velg en høyere faktor på utsatte steder som nese og ører. Og smør deg på nytt når du har badet og tørket deg.

Christensen mener vi fortsatt kan få helsefordeler av å være i sola selv om vi bruker solkrem.

– Solkrem kan gjøre at kroppen produserer mindre av vitaminet, men selv ved normal bruk av solkrem om sommeren vil huden produsere nok vitamin D. Dessuten får du D-vitamin gjennom maten du spiser, sier Christensen ved Statens strålevern.

Ta pauser fra sola

Solkrem alene er ikke nok, men bør brukes som et supplement til pauser fra sola.

– Sol er bra for helsa i små mengder. Men ni av ti hudkrefttilfeller har sammenheng med UV-stråling. I tillegg til å være raus med solkremen er det viktig å ta pauser fra de sterkeste solstrålene midt på dagen, sier Erik Vikander i Kreftforeningen.

– Skal du være ute i sola så beskytt deg med klær, noe på hodet og solbriller. Sol deg forsiktig, særlig hvis du er vinterblek.

På nettsiden YR kan du til enhver tids sjekke UV-varselet for å vite hvordan du best kan beskytte deg mot strålene.