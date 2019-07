I USA har antallet barneulykker gått ned gjennom mange år. Men de siste årene har dette bremset opp, samtidig som bruken av smarttelefoner har eksplodert.

– Det er vanskelig å bevise at det er på grunn av mobilen, men tidsmessig henger det sammen med at smarttelefonene slo igjennom, sier Eva Jakobson Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum.

Jakobson Vaagland er ikke i tvil:

– Hvis du har med barna på stranden, bør du definitivt se opp fra mobilen. Legg den vekk, oppfordrer hun.

– Følg med på egne og andres barn. Vi har ingen å miste.

Trodde du man veivet med armene og ropte på hjelp slik som på film?

«Løft blikket»-kampanje

I fjor sommer druknet 102 personer i Norge, og de fleste ulykkene skjedde fra strand eller brygge.

– I fjor var en fæl drukningssommer og vi ønsker absolutt ikke det igjen, sier Redningsselskapets kommunikasjonssjef Frode Pedersen.

Redningsselskapet har derfor lansert kampanjen «Løft blikket» denne sommeren, sammen med Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

– Vi ønsker at flere skal følge med på hverandre på sjøen, enten de er i fritidsbåt eller sitter på en brygge eller en strand, sier Pedersen.

– Drukning er jo ikke sånn som på film. Man veiver ikke med armer og skriker. Folk drukner som regel veldig stille. De besvimer rett og slett – og synker og drukner. Og det er det ikke så lett å legge merke til. Derfor må man få blikket opp og følge med rundt seg.

«She’s yours»

Hvis det er mange barn og voksne sammen er det lett å tro at noen annen har oversikt og følger med på barnas lek i vannet. Jakobsen Vaagland anbefaler å lære av sikkerhetstenkingen på fly.

– Når en flykaptein gir ansvaret over til annenpiloten gjøres det med en standard kommando «she's yours» eller «flyet er ditt».

– På samme måte bør man alltid være klar over hvem i en gruppe som har ansvaret for barna, sier hun.

Be naboen passe på

Men voksne kan også drukne mens de bader, og Redningsselskapets Frode Pedersen oppfordrer alle til å si fra når og hvor de bader.

– Mange menn tror de er verdens beste svømmere og bare legger på svøm, kanskje uten å si fra at de bader engang. Vi oppfordrer all som bader til å si fra hvor de er, å følge de gamle fjellvettreglene: Si fra hvor og når du går for å bade.

– Og hvis du tar en svømmetur når du er alene på stranda og det er andre folk der du er, så kan du be den som sitter ved siden av deg å følge med på deg. Da får man kontakt også.