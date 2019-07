Europris stopper salg av flytevest for barn etter denne videoen

– Med denne vesten fra Europris drukner barnet ditt, skriver småbarnsfaren Martin Norløff Twist i et innlegg som nå deles på Facebook.

I videoen kan man se hvordan sønnen hans (3) havner på magen med ansiktet ned i vannet, og ikke klarer å snu seg. Vesten er beregnet på barn mellom 10–20 kilo og er på kjøpt på Europris, opplyser småbarnsfaren.

Han sier til NRK at familien er veldig sjøvante og har respekt for vannet, og at de derfor ville teste vesten ordentlig før de brukte den.

– Vi gjorde en bevisst test av vesten. Vi vet viktigheten av at barn er sikret godt når de løper langs bryggene her og bader, selv sammen med voksne, sier Norløff Twist til NRK.

Sammen med kona Thea og sønnen Mikkel, testet de den i vannkanten ved hytta i Tvedestrand.

– Det gikk helt fint da han lå på ryggen. Han klarte å snu seg, og da oppdaget vi at han ikke fikk den tilbake i ryggleie. Han ble liggende med hodet ned, sier Twist til NRK.

Han sier at de testet det enda en gang, og denne gangen filmet de forsøket. Også den andre gangen ble han liggende på magen uten å klare å snu seg.

– Hele vestens funksjon er jo at vesten skal snu seg rundt og sørge for at man får frie luftveier, sier han.

Norløff Twist sier at han ikke har noen annen agenda enn å oppfordre andre til å undersøke om redningsvestene de har virker som de skal.

– Det viktigste for meg er bevisstgjøring og informasjon om sikkerhet, sier han til NRK.

Stopper salg

Twist sier at han tok kontakt med Europris og sendte videoen allerede på torsdag, men at han ikke har fått noe tilbakemelding før i dag.

Europris-sjef, Pål Wibe, bekrefter overfor NRK har butikkjeden har blitt varslet om videoen.

Innkjøps- og kategoridirektør i Europris, Knut Spære, skriver i en e-post til NRK at de tar saken svært alvorlig.

– VIRKET IKKE: Norløff Twist sier at dette er vesten som ikke virket. Europris sier at de tar saken alvorlig, og at de stanser salget inntil videre. Foto: Martin Norløff Twist / Privat

Ifølge kjeden har de nettopp fått flytevesten inn i sortimentet sitt.

Han sier at produsenten av flytevesten er en stor gresk produsent av livreddende utstyr som de har handlet av i to år, og at de aldri har mottatt lignende klager.

– Vår innkjøper har selv kjøpt vesten, og brukt den på egne unger uten å ha opplevd noe tilsvarende, skriver han i en e-post til NRK.

Spæren sier at de nå vil ta kontakt med kunden for å få undersøkt vesten som vises i videoen, og for å høre med om omstendighetene rundt episoden.

– Vi vil avvente produsentens svar og undersøkelsene av vesten før vi vurderer eventuelt ytterligere tiltak, men for å være på den sikre siden har vi besluttet å stoppe salget av vesten inntil videre, skriver Spæren til NRK.

Anbefaler å teste vester

Lars Mosby Enger, pressevakt i Redningsselskapet, sier til NRK at de har sett videoen og at det er glade for at butikkjeden stanser salget av vesten inntil videre.

Han oppfordrer alle foreldre til å undersøke redningsvestene til barna.

– Vi anbefaler at alle tester at vesten passer til barnet og viktigst av alt at vesten snur barnet i vannet. Gjør gjerne en test i et basseng dersom vannet i sjøen er for kaldt. Det tryggeste man kan gjøre er å kjøpe en vest som har vunnet tester der det viktigste kriteriet er at barnet snus i vannet.