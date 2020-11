Øvelser som erstatter treningsapparatene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kan være tøft for mange å holde treningsmotivasjon oppe, spesielt i år. Enten er treningssentrene stengte på grunn av smitteverntiltak eller så er det lange køer for å komme inn.

– Det er ekstremt forståelig at motivasjonen daler nå som vi er i en vanskelig tid, sier Maya Sterlin Øverland, fysioterapeut og personlig trener på Sats.

Hun råder sine kunder til å holde seg aktive, selv om treningen ikke er den samme.

– Selv om du kanskje ikke klarer å opprettholde samme aktivitetsnivå og treningsbelastning, vil treningen fortsatt kunne hindre at formen faller, sier Øverland.

Og det er bare å glemme unnskyldningen om at du ikke har manualer eller utstyr hjemme.

– De fleste øvelsene du gjør på treningssenter, kan du også gjøre hjemme, sier Priscilla L. Kwaa, personlig trener på Myrens treningssenter.

Alt du trenger er en plan, egen kroppsvekt, treningsstrikk og litt kreativitet.

– Du kommer langt ved å bruke tomflasker fylt med vann eller en sekk full av tunge bøker, sier Kwaa.

Her er åtte øvelser som kan erstatte en treningsøkt på treningsapparater

1. Markløft

Plasser en strikk under føttene og hold i den med begge hender foran hoften

Skuldre skal være noe tilbaketrukket, bryst noe opp og frem, ryggen med naturlig svai og knærne lett bøyd.

Før setet bakover og senk strikken ned. Gå så langt bevegeligheten tillater

Returner til utgangsposisjon ved å drive hoftepartiet fremover

Ung kvinne viser hvordan man tar markløft med en treningsstrikk

2. Skulderpress

Plasser midten av strikken under føttene og stå med bøyd albue med tommelen pekende oppover

Før armene oppover til albuen er helt strak

Senk rolig tilbake til utgangsstilling og gjenta

Ung kvinne står midt på gulvet og strekker ut skuldrene ved å bruke en treningsstrikk som motstand

3. Knebøy

Stå med en hoftebreddes avstand og ta en strikk rundt knærne

Pass på at knær og tær peker rett frem når du bøyer deg ned

Hold spenning i strikken slik at du unngår at knærne faller inn mot midten

Ung kvinne demonstrerer hvordan du tar knebøy med strikk

4. Roing

Plasser midten av strikken under føttene

Stå med strak arm ned langs siden og trekk strikken mot deg med bøyd albue

Hold overkroppen i ro med rett rygg. Stabiliser med magen

En ung kvinne viser hvordan man gjør roøvelse med strikk

5. Mageøvelser

Start bevegelsen sittende på sete og beveg overkroppen mot venstre side

Deretter på rygg med armene over hodet

Opp igjen så til høyre side og gjenta

Ung kvinne kombinerer situps med roterende sidebevegelser

6. Bekkenhev

Fest gjerne en strikk over knærne for mer motstand.

Plasser fotsålene på gulvet og armene ut til siden.

Vipp bekkenet bakover.

Løft bekkenet opp fra gulvet helt til du ligger på skulderbladene.

Senk og løft langsomt.

Ung kvinne ligger på treningsmatte og viser hvordan man tar bekkenhev med strikk

7. Armhevinger

Stå med hender og føtter, eller knær om det er for tungt

Senk brystet ned mellom hendene dine

Press deg opp igjen til armene er strake

Ung kvinne demonstrerer hvordan man tar armhevinger

8. Facepull

Sitt ned på sete

Fest strikken bak fotsålene

Dra strikken mot ansiktet

En ung kvinne sitter med strikk på beina og bruker armen til å dra den mot kroppen

Noen av øvelsene kan også gjøres uten strikk.

Kjør supersett – mest effektivt

Personlig trener Priscilla L. Kwaa anbefaler at øvelsene gjennomføres som «supersett» for å få maks effektivitet på kortest mulig tid.

Supersett betyr at du veksler mellom to øvelser for å redusere pausetiden mellom hver øvelse/sett.

Da får overkroppen får pause mens du jobber med ben og omvendt.

Forslag på supersett – 10 repetisjoner x 3 sett

A1. Markløft

A2. Skulderpress

B1. Knebøy

B2. Roing

C1. Bekkenhev

C2. Mage

D1. Pushups

D2. Facepull

For eksempel: Gjør ti repetisjoner av knebøy, før du går rett på ti repetisjoner av roing. Ta en liten pause hvis du trenger. Gjenta dette tre ganger før du går videre til neste supersett.

Fokuser på bevegelsen

Frivekt eller kroppsvekttrening setter større krav til koordinasjon, balanse og stabilitet, enn treningsapparater som ofte isolerer øvelsen.

– Du får mye «gratis» av å trene med frivekter. Ofte må du stabilisere større deler av kroppen utover selve øvelsen, sier Kwaa.

Det er derfor viktig å fokusere på å utføre øvelsene korrekt før du legger på tunge vekter.

– Du kan ikke forvente at du klarer å trene med like tung vekt som du gjør på apparatet. På apparatet presser du kun de kiloene du har i vekter. Når du for eksempel tar knebøy, bærer du i tillegg din egen vekt, sier Øverland.