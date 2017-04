Nye ting du bør vite om «selvangivelsen»

30. april er det innlevering av selvangivelsen, eller skattemelding som den nå heter. Selv om mye er som før, er det noen ting du bør merke deg:

1. Nye skatteord

Selvangivelsen har eksistert siden 1913, men fra i år heter skjemaet skattemelding.

– Navneendringen kommer som følge av ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft 1. januar. Loven medfører i praksis ingen store endringer for folk flest, sa Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, til NRK.no tidligere i år.

Endel andre skatteord er også endret nå. Blant annet heter det ikke ligning lenger, men fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Les om alle de nye begrepene her.

2. Du kan få andre til å fylle ut

En annen endring, er at du kan gi tilgang til noen andre du stoler på til å utfylle og levere skattemeldingen – akkurat som næringsdrivende har mulighet til å gjøre.

Ferdigfylt pensjon fra Sverige og Danmark er nytt av året, sier Lene Marie Ringså i Skatteetaten. Foto: Baard Brinchmann Loevvig, Photographer: Baard Brinchmann L

– Du delegerer tilgang, men har selv ansvar for at det er levert korrekte opplysninger til Skatteetaten, sier Lene Marie Ringså.

Delegering av rettigheter gjøres enkelt i Altinn.

– Muligheten for å delegere utfylling og innsending av skattemeldingen til andre betyr at du kan få hjelp av din partner, et familiemedlem, en annen privatperson du stoler på. Det kan også være en regnskapsfører, revisor eller rådgiver som sjekker, endrer og leverer skattemeldingen, sier Ringså.

3. Lang reise til jobb?

– På selvangivelsen for 2015 var regelen slik at avstanden mellom jobb og hjemmet ditt tur-retur måtte være på minimum 46,4 kilometer for at du skulle få reisefradrag. I fjor ble avstanden satt opp til minimum 64 kilometer tur-retur, sier Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB.

Når det gjelder det såkalte bunnfradraget er dette satt opp fra 16.000 til 22.000 kroner fra 2015 til 2016.

I fjor ble det nye satser på reise til jobben, sier Hanna Folkvord i DNB. Foto: DNB

– Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du få fradrag for merkostnader til kost og losji og til reise til og fra hjemmet, sier hun.

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 22.000 kroner og opptil 70.500 kroner.

Du har krav på fradraget uavhengig av hvilket transportmiddel du bruker.

Merk deg at pendlerfradrag er forskjellig fra reisefradrag. Hvis du overnatter borte på grunn av jobb, kan du ha krav på pendlerfradrag.

– For å være pendler må du ha to boliger, og avstanden mellom arbeid og bolig på hjemstedet må være så stor at du ikke kan reise frem og tilbake hver dag, opplyser Skatteetaten.

4. Næringsdrivende kan få bot

Næringsdrivende må levere skattemeldingen og den må leveres elektronisk.

Nytt i år er at Skatteetaten kan ilegge næringsdrivende tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten.

– Dette gjelder for skattemelding, mva-melding og andre pliktige opplysninger. Hensikten med tvangsmulkt er å sikre riktig og fullstendig levering av opplysninger, sier eksperten på personskatt.



Selv om du ikke ser på deg selv som en næringsdrivende, må du levere skattemelding for næringsdrivende hvis du har fått den.

5. Pensjon fra Sverige og Danmark er ferdigutfylt

Nytt i år er at pensjon du mottar fra Sverige blir forhåndsutfylt på skattemeldingen din. I fjor var det første gang at pensjon fra Danmark ble forhåndsutfylt, forklarer Ringså.

– Det betyr at hvis pensjon fra Sverige eller Danmark er ditt eneste økonomiske forhold i utlandet, trenger du bare å sjekke at det som er forhåndsutfylt stemmer. Du trenger ikke å levere skattemeldingen hvis alt som er utfylt er korrekt og komplett, sier seksjonssjefen.