BankID opplevde rekordstor pågang, og hadde i den mest hektiske perioden hele 90 transaksjoner per sekund, ifølge kommunikasjonssjef i BankID Hege Steinsland.

Hun opplyste tirsdag morgen at de trodde problematikken ville avta, og at alle ville få tilgang til skattemeldingene sine så fort vi ble ferdige med det den mest hektiske perioden på morgenstunden.

Det skjedde ikke, og i 10-tiden ble BankID gjort utilgjengelig.

– ID-porten valgte å skru av inntil det er stabil pågang, opplyste Steinsland til NRK.

Dermed måtte man bruke andre metoder for å se skattemeldingen. BankID var fremdeles tilgjengelig blant annet hos DNB, men løsningen kunne være ustabil, ifølge banken.

UTILGJENGELIG: BankID var ikke tilgjengelig som alternativ for å logge inn på Altinn sine sider i dag tidlig. Klokken 14:30 var standard BankID igjen tilgjengelig, men «ustabil». Mobil-varianten var fremdeles utilgjengelig. Foto: Skjermdump

– Fungerer stort sett

Dette er ikke første gang det er problemer med BankID, og Steinsland sier det ikke er noen garanti for at dette ikke vil skje igjen i fremtiden.

– Spørsmålet er om denne ene dagen skal gjøre at vi skalerer opp enormt. I daglig drift har vi to-tre millioner pålogginger om dagen, og det går greit.

BankID er også innloggingsløsning for flere andre tjenester, som posten, nettbank og NAV. Ifølge Steinsland er det ikke sikkert problemene under skattemeldingslippet ikke vil forekomme neste år.

Kan brukere stole på at BankID fungerer når de trenger det?

ENORM PÅGANG: Det er ekstraordinær pågang som gjør at BankID ikke fungerer optimalt når skattemeldingen kommer, sier Hege Steinsland. Foto: BankID Norge

– Det kan være vanskelig å teste at to millioner nordmenn skal sjekke skatt samtidig. Vi kan ikke teste et fullskala innrykk til skattemelding. Vi skal analysere hva vi kan gjøre bedre neste år, sier Steinsland, og understreker at de i dag opplevde ekstraordinært stor pågang.

– Vi hadde 93 pålogginger per sekund på det meste. Det er mye høyere enn i fjor, opplyser hun.

– Målet er å være tilgjengelig alltid, så får vi se om vi klarer å være tilgjengelig neste år. Så håper vi selvfølgelig alle får igjen på skatten, avslutter Steinsland.

– God løsning

Direktør for internett og nye medier i IKT Norge Torgeir Waterhouse mener at BankID håndterte saken etter boka.

– Det er god håndtering. Når det er så stor pågang at systemet ikke tåler det er det en god løsning å fjerne alternativet så det ikke blir sikkerhetsproblemer.

Waterhouse er sikker på at problemet vil bli løst, men påpeker også at tjenestene er avhengige av hverandre.

– For at det skal fungere så må også tjenestene som benytter BankID ha betalingsvilje til at BankID kan tåle topptrykket. BankID og lignende løsninger kommer vi til å bruke mer og mer fremover, så disse tingene må funke.

En sjekk på nettstedet til Altinn i ettermiddag viser at standard BankID var gjort tilgjengelig igjen, men at den «er ustabil», ifølge Altinn. Mobil-varianten var derimot fremdeles utilgjengelig.