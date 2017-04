Fikk du skattesjokk? Det er fortsatt håp

Først i juni får du vite den endelige summen på hva du må betale eller kan få igjen på skatten, men mange blir allikevel satt ut av det de ser allerede 4. april.

– For mange er det litt som å spille i lotto når skattemeldingen kommer. Dessverre er det altfor mange som ikke vet om det blir en gledens eller sorgens dag før tallenes tale er klar. Får vi igjen på skatten er vi fornøyde og legger skattemeldingen i glemmeboka, mens ved restskatt blir vi frustrerte og lurer på hva vi har gjort galt, sier finansrådgiver i DNB, Hanna Folkvord til NRK.

Sjekk at alt stemmer

Sørg for å ha en oversikt over økonomien din.

– Sett deg inn i hva som ligger bak den summen du enten får igjen eller må betale tilbake. Dette gjør du ved å sjekke om all informasjonen stemmer og at du får de fradragene du har krav på.

Skaff deg en oversikt over økonomien din, sier Hanna Folkvord. Foto: DNB

Kanskje har du kjøpt bolig, blitt nyskilt eller fått lengre reisevei til jobb.

– Det endelige skatteoppgjøret kommer ikke før i juni, og det er nå du har muligheten til å gjøre endringer og fylle inn mangler slik at skatten din blir riktig. En riktig skatt får du ved å passe på at all informasjon om inntekt, gjeld og formue stemmer – og fylle inn alle fradragene du har krav på.

Ha en plan

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim sier man må ta høyde for to ting hvis skattemeldingen har et resultat du ikke er særlig fornøyd med.

Hallgeir Kvadsheim råder deg til å sette deg inn i fradragene. Foto: Silje Krosby / NRK

Det ene er hvis du får smell og har sjekket at alt stemmer og alle fradrag fylt inn.

– Da bør du betale innen forfall 31. mai. Det kan nemlig gå galt hvis du begynner å ta opp forbrukslån for å betale restskatt. Det er fort gjort å la skattekrav bli liggende nederst i bunken, men betal i tide, sier han.

Trenger du penger etter restskatten har han følgende råd:

– Søk arbeidsgiver om forskudd på feriepenger eller lønn, så du slipper dyre renter på et forbrukslån, oppfordrer eksperten.

Tror du tallene i skattemeldingen er feil?

Foreldre kan ha krav på fradrag de kanskje ikke visste, sier økonomiekspert. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Ikke ta det for gitt at alt er riktig. Let etter mulige fradrag. De vanligste fradragene man glemmer er pendlerfradrag, foreldrefradrag og unges rentefradrag på boliglån.

Spesielt er det mange som ikke vet at man som foreldre kan ha krav på fradrag opp til 55.000 kroner for pass og stell av barn.

– Kanskje du har en omvei for å levere barn i barnehage eller har mye barnepass? Da kan de hende du kan få penger igjen.