Ny rettssak for Tate-brødrene: Skal ha svindlet for tre millioner pund

Den kontroversielle influenseren Andew Tate og hans bror, Tristan Tate, anklages for å ikke ha betalt skatt på åtte år.

Det skriver BBC.

Nå krever britiske myndigheter at brødrene betaler det de skylder, nærmere bestemt i underkant av tre millioner pund:

Nesten 40 millioner norske kroner.

Brødrene Tristan og Andrew Tate i retten i Romania i juni i år. Foto: Vadim Ghirda / AP

Det er det britiske politiet i Devon og Cornwall som har fremmet det sivilte kravet mot brødrene.

Kravet er også rettet mot en person som bare omtales som «J» i dokumentene, men det er uklart hvem dette er.

Tate-brødrene neker for anklagene.

Dette har resultert i nok en rettssak mot brødrene, samtidig som det pågår en i Romania.

Dette er Andrew Tate (37) Foto: Vadim Ghirda / AP Britisk-amerikansk statborger og et internett-fenomen, sosiale medier-profil og influenser.

Tidligere kickbokser.

Har selv uttalt at han er misogynist, altså såkalt «kvinnehater». Mange av uttalelsene han har kommet med på sosiale medier, er veldig kontroversielle.

Andrew og broren Tristan er begge i en pågående rettssak i Romania, anklaget for menneskehandel, voldtekt, og for å ha inngått et kriminelt forbund for å utnytte kvinner seksuelt. De avviser anklagene.

Nylig startet en ny rettssak mot dem i England, hvor anklagene er at de skal ha unndratt å betale nesten tre millioner pund i skatt til flere land hvor de driver sin handel på internett.

«Da jeg bodde i England, nektet jeg å betale skatt»

Brødrene skal ha «et enormt antall bankkontoer» i Storbritannia, ifølge BBC, og syv av dem skal være frosset.

Andrew og Tristan Tate driver forretninger på nett i flere land, men anklages altså for å ikke ha betalt skatt i noen av disse landene mellom 2014 og 2022.

BBC gjengir notater fra rettssalen i går mandag 8. juli, hvor politiet blant annet refererer til en video Andrew Tate skal ha delt, hvor han sa: «Da jeg bodde i England, nektet jeg å betale skatt.»

Andrew Tate ble arrestert i Romania. Foto: AP

Det var advokat Sarah Clarke KC fra Devon and Cornwall politidistrikt som refererte dette i Westminster Magistrates' Court i går, mandag.

I retten ble det også sagt at alle disse millionene Tate-brødrene har tjent, er fra netthandel, inkludert OnlyFans, og at de er hvitvasket gjennom mange britiske bankkontoer i brødrenes navn.

Siden dette er en sivil sak, er det lavere beviskrav enn i en straffesak, ifølge BBC.

To rettssaker samtidig

Samtidig pågår det en rettssak mot brødrene i Romania, hvor begge er tiltalt for menneskehandel, voldtekt og for å ha dannet et kriminelt nettverk med hensikt å utnytte kvinner seksuelt.

En rumensk domstol bestemte i vår at Andrew Tate kan utleveres til Storbritannia etter at rettsprosessen er over. Fredag ble det klart at Tate får forlate Romania, men at han ikke får forlate EU, ifølge CBS News.

– Jeg er fri. For første gang på tre år kan jeg forlate Romania. Hele liksom-saken faller fra hverandre, skrev Tate i en video lagt ut på X (tidligere Twitter).

