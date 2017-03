Dette er nå såååå 2016. Selvangivelsen har byttet navn til skattemelding. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i Skatteetaten. Foto: Baard Brinchmann Loevvig, Photographer: Baard Brinchmann L

Fra 4. april i år blir selvangivelsen tilgjengelig. Men, vent litt – det heter ikke lenger selvangivelse.

Navnet er nå skattemelding.

Selvangivelsen har eksistert siden 1913. Du kan dermed si at du har fylt ut din siste selvangivelse. Men – du må fortsatt oppgi og sjekke den samme informasjonen i den nye skattemeldingen.

– Navneendringen kommer som følge av ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft 1. januar. Loven tydeliggjør skattepliktiges ansvar for å gi riktige opplysninger til rett tid. Utover det medfører loven i praksis ingen store endringer for folk flest, sier Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i Skatteetaten, til NRK.

Fortsatt forhåndsutfylt

Du får fortsatt forhåndsutfylte opplysninger i selvangivelsen/skattemeldingen. De fleste postene heter det samme.

Skatteetaten oppgir på nettsidene at en av de viktigste endringene i den nye loven er ny fastsettingsmodell for skatten.

– Men for de fleste vil ikke ny fastsettingsmodell oppleves som en stor endring. Formålet med loven er å samle, harmonisere og modernisere reglene innen skatteområdet, opplyser Solberg.

Skatteetaten kan endre i fem år

Tidligere måtte du sende inn klage hvis du oppdaget feil. Den nye loven gjør det mulig for deg å endre opplysninger i tidligere levert selvangivelse/skattemelding, innen tre år.

Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Samtidig har Skatteetaten mulighet til å endre fastsetting fem år tilbake i tid, når den er uriktig eller når det ikke foreligger noen fastsetting, sier Solberg.

Skattebetalerforeningen er ikke udelt positive til den nye loven.

– At Skatteetaten nå kan komme med skattekrav i fem år etter levering, også hvis det er Skatteetaten selv som har gjort feil, mener jeg er en svekkelse av rettssikkerheten, sier fagsjef Rolf Lothe i foreningen.

– Det er jeg uenig i. En felles frist på fem år er nødvendig for at skattemyndighetene skal få den tiden de trenger til å kontrollere de mest komplekse sakene. En toårsfrist for endring i slike tilfeller medfører at mange skattepliktige i denne gruppen ikke betaler riktig skatt, uttaler Jørgen Næsje. Han er statssekretær i Finansdepartementet, som har ansvar for skatteforvaltningsloven.

Heter ikke ligning mer heller

Slik ser den nye skattemeldningen ut. Foto: Maria Elsness / NRK

Det er ikke bare ordet selvangivelse som byttes ut. En rekke andre skattebegreper erstattes også. Så mange ord at Skatteetaten har laget en egen begrepsliste.

Blant annet heter det ikke ligning lenger, men fastsetting av formues- og inntektsskatt.

– Er dere rustet for større pågang rundt årets selvangivelse, unnskyld skattemelding?

– Skatteetaten har god erfaring med overgang til nytt regelverk og nye ordninger. Vi er godt rustet til å håndtere henvendelser fra både næringsdrivende og folk flest. Hittil i år har vi ikke hatt flere henvendelser til kundeservice sammenliknet med samme periode i fjor. På skatteetaten.no finner brukerne oppdatert informasjon, avslutter Solberg.