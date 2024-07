Vi trenger et bredt skatteforlik

Partiene utarbeide i disse dager politikken Norge skal styre etter frem mot 2030, en politikk som legges til grunn for forhandlinger om regjeringsplattformen.

Vi en inne i krevende tider, og de neste årene blir enda tøffere. Vi blir stadig flere eldre og færre i arbeid. Vi får flere oppgaver å løse, men mangler nok arbeidskraft. Aktiviteten på sokkelen kommer til å avta, og skal vi nå klimamålene i 2030 må det skje innenfor neste stortingsperiode.

Et sterkt land kan ikke ha et svakt næringsliv. I møte med dagens utfordringene trenger Norge et sterkt næringsliv. I en verden med økt splittelse og polarisering er politisk stabilitet viktig.

Rammevilkår for næringslivet er mer enn skatt. Men det er også skatt. Raske og overraskende skatteendringer gir økt politisk risiko.

Eierskapsbeskatningen, som innebærer en ekstraordinær belastning på norske eiere, har skadevirkninger for tilgangen på kapital over tid. Jeg håper at uavhengig av farge på regjering så vil man etter valget i 2025 gjennomføre et bredt skatteforlik der blant annet eierbeskatningen reduseres. Et bredt forlik er eneste veien til forutsigbarhet fremover.

Hva slags rammevilkår næringslivet får blir viktigere fremover. Norsk og europeisk industri har utfordringer knyttet til svak produktivitetsvekst, tilgang på kraft, kompetent arbeidskraft og kapital.

«Et bredt forlik er eneste veien til forutsigbarhet fremover.»

Partiprogrammer er ikke laget for kriser. Partiprogrammer tar ikke høyde for raske og radikale endringer som oppstår i løpet av en fireårsperiode.

Men alle regjeringer må håndtere kriser som partiprogrammer og regjeringsplattformen ikke har politikk for. Da kreves det at man evner å justere kartet etter terrenget slik at vi er i stand til å møte de nye problemene.

Det er samtidig noen kjente utviklingstrekk som politikken må ta høyde for. Det blir stadig flere væpnede konflikter i verden, også fullskala krig i Europa.

Europa og Norge sliter med konkurransekraften, og USA rykker stadig fra oss. Vi har en helt ny geopolitisk situasjon der globaliseringen går i negativ retning, mens regionaliseringen blir sterkere.

Vår region er Europa, som samarbeider i EU. Norges tilknytning til EU går gjennom EØS-avtalen. Til tross for erfaringene fra Brexit, har vi like fullt krefter i Norge som mener at vi skal kutte vår forankring til EU og si opp EØS-avtalen.

Da det ble krig og energikrise etter Russlands angrep på Ukraina og gassforsyningen til Europa ble stengt viste Norge både samling og krafttak, men også mangel på handlekraft og nødvendige grep.

«Da kreves det at man evner å justere kartet etter terrenget.»

Ta energipolitikken som eksempel. Lave strømpriser og utsikter til store kraftoverskudd ble snudd til rekordhøye strømpriser og utsikter til kraftunderskudd.

Likevel klarte man ikke skape samling for å bygge ut mer kraft for å sikre familier og industri overkommelige strømpriser.

På den andre siden opplevde vi en historisk bred enighet om forsvarspolitikken. Et samlet storting har garantert for forsvaret av landet gjennom et enstemmig vedtak om langtidsplanen for forsvaret. Det sikrer stabilitet, forutsigbarhet og trygghet.

Splittelse og usikkerhet rundt oss gjør det viktigere med samling og forutsigbarhet her hjemme. Samtidig må man evne å justere kartet etter terreng.

Derfor håper jeg at norske politikere finner frem til mange flere brede forlik i de store og viktige sakene enn hva vi har sett de siste stortingsperiodene.