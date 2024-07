Saken oppsummert: • Tre politidistrikt får penger til å teste en ny måte å jobbe på for å forebygge vold i nære relasjoner, kalt RISK. • RISK-modellen innebærer at spesielle politifolk jobber kun med å forebygge og avverge vold, og i verste fall drap. • Politiet skal samarbeide tettere med kommunene der det er flest familievoldssaker, og både de som utsettes for vold og de som utøver vold skal få bedre hjelp og oppfølging. • Det har vært en økning i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner hvert år de siste fem årene, med unntak av under koronapandemien i 2022. • Det er også en økning i antall henvendelser til politiets «Støttesenter for kriminalitetsutsatte». • Målet med RISK-modellen er at antallet anmeldelser og rettssaker går ned, fordi både de som lever i voldelige forhold, og den som er voldelig, får hjelp. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi ville komme inn tidligere for å sette inn nødvendige tiltak i denne RISK-modellen.

Det sier leder av forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo.

Politidistriktet er ett av tre som får penger til å teste en ny måte å jobbe på for å forebygge vold i nære relasjoner. RISK kalles prosjektet som skal følges og evalueres før dette eventuelt blir oppskriften for å forebygge vold nasjonalt.

Nina Karstensen Bjørlo er leder av forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Politiet har jo på en måte forebygget vold ved å komme inn tidlig og jobbe tverrfaglig, men det viser jo at vi ikke er gode nok alene, sier Bjørlo og legger til:

– Nå er vi heldige som er pilot i utviklingen av denne modellen, som er hentet fra Oslo politidistrikt. Vi mener at vi skal klare å komme inn tidligere for å redusere risikoen for fortsatt vold.

Hun bekrefter at man i modellen setter inn spesielle politifolk som jobber kun med det å forebygge og avverge vold og i verste fall drap.

– Ja, de blir spesialister på bruk av risikoverktøyene som vi benytter. I tillegg skal vi også rette innsatsen opp mot overgriper og sette inn nødvendige tiltak og hjelpetiltak mot de som utøver vold, forklarer Bjørlo.

Politiet skal samarbeide tettere med kommunene der det er flest familievoldssaker, slik at de som trenger hjelp og oppfølging får hjelp der de bor.

Ikke bare de som utsettes for vold skal få bedre hjelp, også de som slår eller begår overgrep skal få tettere oppfølging i den nye måten å jobbe på.

Stadig flere anmeldelser av vold i nære relasjoner

Trenden med flere anmeldelser av vold i nære relasjoner fortsetter også i 2024. Det viser tall fra Politidirektoratet for årets fire første måneder.

I første tertial var det 1297 anmeldelser. Dette er en økning fra totalt 1131 i samme periode i fjor. Altså 166 flere anmeldte saker i denne kategorien.

Tallene viser også at det har økt hvert år de siste fem årene, med unntak av under koronapandemien i 2022.

Men det er også en økning i antall henvendelser til politiets «Støttesenter for kriminalitetsutsatte». Bare i Sør-Øst politidistrikt er det rundt 1000 henvendelser i året fra personer som trenger informasjon og hjelp om hva de skal gjøre.

Politiet sitter derfor på mye informasjon som kan bli avgjørende for hvordan volden kan stoppes før det går for langt.

– Vi har jo et håp om at dette etablerte samarbeidet, som vi skal utvikle, kan gjøre at vi kan komme inn tidlig. Og at innbyggerne våre tar kontakt med oss. Enten gjennom støttesenteret, som er et lavterskeltilbud for å få råd og veiledning, eller at de møter hos politiet for å anmelde en voldshendelse, sier Bjørlo.

Trenger du hjelp ? Å utsette andre for vold er ulovlig.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på et krisesenter eller ringe volds-og overgrepslinjen.

Har du en partner som kontrollerer alt du gjør? Eller et familiemedlem som slår og truer deg ?

Det finnes mange former for vold, og du lurer kanskje på om det du har opplevd er en eller annen form for vold?

Er det noe du opplever nå, eller er det lenge siden det skjedde?

Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som etterlater synlige merker, som blåmerker, sår eller brudd. Vold er mer enn det.

Hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg, så er det også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker.

Hvis du lever i en slik relasjon nå, er det viktig at du oppsøker hjelp, slik at volden stoppes.

Du er ikke alene. Det finnes et hjelpeapparat som er der for deg.

Ta kontakt med fastlegen, et krisesenter, overgrepsmottak eller politiet for å få hjelp.

. I Norge har du rett til tre timer uforpliktende og gratis bistand fra advokat, før du bestemmer deg for om du vil anmelde vold i nære relasjoner til politiet. ( Kilde: Krisesentersekretariatet )

Viktig at man vet at det er hjelp å få

På sikt er målet at antallet anmeldelser og rettssaker går ned, fordi både de som lever i voldelige forhold, og den som er voldelig, får hjelp.

– Vi kan vel si at vi aldri får nok ressurser, men i alle fall har vi fått tilstrekkelig til å etablere team i alle våre geografiske driftsenheter. Der Buskerud er pilotenheten som skal teste ut modellen, forklarer Bjørlo.

Det aller viktigste er at alle som lever i forhold der de ikke har det bra på grunn av en voldelig partner, vet at det er hjelp å få. Enten det er å kontakte en man stoler på, et krisesenter, vold og overgrepslinjen eller politiet.

– Det er faktisk viktig for oss i politiet det å ha fenomenforståelse og det har alle disse hjelpeinstansene. Det at når først kontakten er tatt, at dette må vi ta på alvor og følge opp på best mulig måte for å trygge den utsatte, forklarer Bjørlo.