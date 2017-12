Tusenvis av gavekortkroner blir aldri brukt.

Sjekk skuffer og skap nå før jul, du eier trolig gavekort som snart går ut på dato.

Foreldes i en skuff

Kjøp gjerne julegaver for gavekortene. Førjulen er absolutt tiden for å bruke gavekortene du fikk i fjor, sier Cecilie Høst fra Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Tenk etter om det er noe spesielt du har lyst på, eller om det er noe du kan gi i gave for gavekortene. Hvis du bare kjøper noe tilfeldig for å bruke dem opp, og ender opp med noe du egentlig ikke har bruk for, så har du kastet vekk pengene, sier økonomiprofessor Ola Grytten. Foto: Helge Skodvin / Pressefoto

Ha alltid gavekortet i lommeboken slik at du får brukt det. Går det i glemmeboken, er det penger ut av vinduet, sier Silje Sandmæl fra DNB. Foto: DNB

Gavekort er en veldig vanlig julegave, og gyldigheten varierer fra ett til tre år.

Nå som julen nærmer seg løper også tiden på gavekortene du fikk til jul i fjor ut.

– Sjekk utløpsdatoen på kortene du fikk til jul i fjor, og sørg for at de ikke blir verdiløse etter en litt for lang stund i skuffen. Står det ikke noe på kortet er det gyldig i tre år etter at det ble kjøpt, opplyser Pia Cecilie Høst fra Forbrukerrådet.

Hun viser til at økonomer tidligere har beregnet at vi har gavekort til en verdi av 2,5 milliarder kroner i skuffene våre.

– Ting er nok fremdeles ganske likt som da jeg regnet på dette i 2010. Jeg vil tro det er de samme prosentvise tallene i dag, forteller Ola Grytten, professor ved NHH.

De fleste gavekort er gyldige i ett år.

– Vi forlenget våre gavekort fra ett til to år da mange glemte å bruke dem. Men det er fremdeles noen som glemmer å bruke kortene, forteller Elisabeth Tapio Jensen, Byportens senterdirektør.

– De fleste kortene som går ut på dato havner nok rett i søppelbøtten. For noen blir det et jag om å bruke opp gavekortene før de går ut, noe som gjerne ender med at vi kjøper noe vi egentlig ikke vil ha, forteller Silje Sandmæl, DNBs forbrukerøkonom.

Bruk dem på julegaver

Forbrukerrådet forteller at du ikke kan kreve å få forlenget gavekortene.

– Du kan likevel spørre butikken om det er mulig å fornye kortet. Det er alltid lov å spørre, kanskje får du ja, oppfordrer Cecilie Høst.

Sier du ja har du kjøpt deg litt tid. Sier du nei kan du gjøre som forbrukerøkonomen anbefaler.

– Det er lurt å bruke gavekortene på årets julegaver. Har du allerede kjøpt julegaver, kan du tenke litt alternativt. Har du gavekort som gjelder på et senter kan du faktisk bruke pengene på matbutikken. Alle kjøpesentre har en matbutikk, og her kan du også bruke gavekortet, oppfordrer Silje Sandmæl.

Hvis du ikke handler for hele summen på kortet, kan du vanligvis ikke få kontanter tilbake, men en tilgodelapp.

– Husk at også den har en utløpsdato, avslutter Sandmæl.