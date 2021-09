Norge kastet 417.000 tonn mat i 2019, og husholdningene står for over halvparten. I snitt kaster hver og en av oss 42 kilo mat i året.

Å redusere matsvinn utpekes av både FN og norske myndigheter som noe av det viktigste vi alle kan bidra med for å redusere klimagassutslippene.

En undersøkelsen utført av YouGov for Too Good To Go viser at 47 prosent av nordmenn ikke er klar over at å kaste mindre mat er et av våre viktigste klimatiltak.

Matsvinn står bak ti prosent av de globale klimagassutslippene.

Kilde: Matvett og Too Good To Go