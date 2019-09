Hvor farlig er egentlig vepsestikk?

De aller fleste tåler vepsestikk godt, og vi blir ikke stukket så veldig ofte.

– En tommelfingerregel er at mennesker tåler opp til 50 stikk. Du er ikke frisk og rask etter så mange stikk, men du overlever. Det kan være veldig vondt, og de som blir stukket veldig mange ganger føler at de er døden nær, forteller Preben Ottesen avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Vepsestikk eller ei, her er fire punkter som kan være nyttig for deg.

1: «Norges farligste dyr»

I USA er det flere som dør av vepsestikk enn både skorpionbitt, edderkoppen den sorte enke og klapperslange.

– Et hoggormbitt overlever stort sett alle her i Norge, for vi har godt serum og god behandling. Men du kan dø av et vepsestikk, hvis du er veldig allergisk og ikke kommer deg raskt nok til lege, sier Ottesen.

Vepsen er trolig «Norges farligste dyr», men det er heldigvis få som dør av den.

– I Norge har det vært ett til to dødsfall i året som følge av allergisjokk fra vepsestikk. De uheldige er over 60 år, og har en kjent historie med reaksjon på vepsestikk, forklarer Ottesen.

De fleste som er allergiske vet om det fra før av.

– Men i verste fall kan du bli stukket av en veps, ikke vite at du er allergisk, og dø på få minutter, sier Ottesen.

Selv blir han stukket omtrent hvert femte år.

– Sjansen for at det skal ramme deg er altså ganske liten, understreker han.

Vet du at du er veldig allergisk mot vepsegiften, kan du få resept på en engangssprøyte med adrenalin, som er en effektiv motgift.

– Den bør du alltid bære med deg i vepsesesongen, legger han til.

2: Når bør du gå til legen?

Foto: Bo Lilledahl / NRK

Det er vanlig å hovne opp og føle seg litt uvel, men det betyr ikke at du trenger legetilsyn.

– De aller fleste tilfeller går over av seg selv hos normalt friske personer. Det er ubehagelig når det står på, men du kan lindre med kløstillende midler eller kremer, oppfordrer lege Kjetil Røthing Askeland.

Er du allergisk derimot, blir saken en annen.

– Et typisk allergisjokk etter et insektstikk skjer som regel raskt etter du er stukket. Opplever du pustebesvær eller nærbesvimelser, ringer du 113, fastslår legen.

Hvis du skulle kjenne symptomer fra andre steder i kroppen, som for eksempel uttalt svimmelhet, kvalme og oppkast bør du også kontakte lege.

– Allergisjokk hører heldigvis til sjeldenhetene, men er potensielt dødelig. Det er alltid bedre med en sjekk for mye, enn en for lite, legger han til.

Er du usikker på om du er allergisk, kan du sjekke det.

– Du kan ta en blodprøve eller en "prikktest" hos fastlegen som kan måle grad av allergi, men den har liten verdi hvis du ikke har hatt en reaksjon fra før. Er det skyhøye nivåer gir det en god indikasjon for hva du bør være forsiktig med og hva du bør unngå, forklarer han.

3: Derfor gjør det så vondt

Foto: Maria Elsness / NRK

Selv om vepsestikk er ufarlig for de aller fleste, er det smertefullt.

– Når du blir stukket sprekker blodårene rundt stikkstedet og det frigjøres histaminer som gir smertefølelse. Det er som når du får et slag, forklarer Preben Ottesen.

Du får blødninger under huden, og det blir blått og rødt og til slitt gult, grunnet kroppens nedbryting av blodet.

– Det kan føles som om du er døden nær hvis du blir stukket mange nok ganger, men det er heldigvis få som dør av vepsestikk i Norge, minner han om.

For å unngå å bli stukket, kan du løfte hånden forsiktig og gi den et raskt dask når den er foran deg.

– Da får den ikke tid til å stikke, og stikker av. Hvis du begynner å kave og vifte etter vepsen går den opp i et høyere gir og virrer veldig frem og tilbake. Da kan den stikke, advarer han.

4: Kjempevepsen er tilbake

Og nå har vepsens større fetter kommet for å bli.

Geithamsen, en stor veps der dronningen er tre centimeter, og arbeiderne to centimeter, har spredd seg veldig.

– Det er et insekt som fantes i Norge før, men som døde ut på 1940-tallet. Den ble fredet i Sverige, og bestanden tok seg gradvis opp. I 2007 kom den til Østfold, og nå finnes den i både Vestfold, på Hurum og i Akershus, forteller Ottesen.

De er ikke mer aggressive eller giftigere enn annen veps, men den er så stor at mengden gift du får i deg hvis du blir stukket er en ganske stor.

– Jeg har sett dem og observert dem. De er ikke mer aggressive enn vanlig veps. Men hvis du tøyser med bolet deres så vil de forsvare seg, så det gjelder å holde seg unna, avslutter han.