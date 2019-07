Derfor opplever mange plutselig veps-invasjon

De siste dagene har badegjestene Laila Kværner og Aleksander har merket at vepsen er særlig plagsom. Foto: Andrea Rådahl / NRK

– Så fort vi tar frem frokost eller lunsj, så er de her og plager oss! sier Laila Kværner.

Hun er på en badeplass i Fredrikstad med barnebarnet Aleksander, og opplever det svært mange har merket seg de siste dagene: En enorm pågang fra veps.

Noen oppleves som aggressive, og gjør det ubehagelig for eksempel å spise utendørs.

Flere folk møter vepsen

Men vepsen som svirrer rundt oss når vi spiser er ikke aggressiv, sier biolog Rune Aae ved Høgskolen i Østfold.

– En aggressiv veps flyr bare rett på deg og angriper. Det får du ikke med deg en gang før den har stukket, sier Aae.

I stedet er det nysgjerrigheten som driver vepsen. Aae forteller at det er lukten av alt fra mat til solkrem og svette som tiltrekker seg insektene. Den bruker sine to antenner til å lukte med, og ender derfor med å svirre rundt både matfatet og folk.

Aae har også registrert at det er mye veps om dagen. Han mener imidlertid at det ikke betyr at det er flere veps i naturen selv om vi plutselig ser flere.

– Når det er skikkelig varmt, så trekker også vi mennesker ut. Dermed er det langt flere som møter veps, sier Aae.

– Nysgjerrige arbeidere

Biolog Rune Aae fraråder å vifte etter vepsen. Foto: Andrea Rådahl / NRK

Samtidig forteller biologen at den nysgjerrige vepsen som trekker ned mot matfatet, også kan ha fått mer tid til overs.

– Dette er arbeidere som samler proteinrik mat til ungeproduksjonen. Siden det har vært varmt en periode, så har det vært positivt for produksjonen av larver. Dermed er de kanskje ferdige og venter på en ny runde hvor larvene skal klekkes. Da har arbeiderne litt mer tid, og de kan virre rundt, sier Aae.

Når vepsen spiser søtsaker, er det nemlig ikke primært til larveproduksjonen, men mer fordi vepsen selv er glad i søtsaker. Når den får tid til overs, begynner den derfor å svirre rundt, forteller biologen.

Det samme ser man på sensommeren og tidlig på høsten, da hele larveproduksjonen er over og mange veps virrer rundt på denne måten.

Biologens råd

Aaes primære råd når det gjelder veps, er å holde seg i ro. Han insisterer på at en veps som nærmer seg mennesker bare er nysgjerrige. Først når man vifter etter den, vil vepsen føle seg truet og kunne stikke.

Han har likevel flere råd når man omgås vepsen.

Tøm ølen eller brusen fra boksen og over på glass før du drikker. På den måten unngår du å få i deg veps som kan ha gått inn i boksen.

før du drikker. På den måten unngår du å få i deg veps som kan ha gått inn i boksen. Plasser en skål med syltetøy litt unna der folk spiser . På den måten trekker vepsen dit i stedet for dit folk sitter. Eventuelt kan man også rydde bort den maten vepsen er mest glad i. Syltetøy og salt kjøtt er blant vepsens favoritter.

. På den måten trekker vepsen dit i stedet for dit folk sitter. Eventuelt kan man også rydde bort den maten vepsen er mest glad i. Syltetøy og salt kjøtt er blant vepsens favoritter. Blomsterbuketter på bordet kan trekke til seg særlig humler og bier. Buketter kan man flytte bort fra bordet .

. Hold deg for munnen hvis vepsen blir nærgående. Lukta fra munnen når man spiser og drikker kan gjøre vepsen mer nærgående.

hvis vepsen blir nærgående. Lukta fra munnen når man spiser og drikker kan gjøre vepsen mer nærgående. Se deg for når du setter ned hendene på armlenet på stolen. Der kan nemlig en veps ha slått seg til, og den kan stikke når den blir klemt.

– På høsten bør man også være obs når det er plommer og epler på bakken. De tiltrekker seg veps. Det samme gjelder blomsterenger. Der bør man være obs, sier Aae.