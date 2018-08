Utenfor huset til Britt Høyning Norvoll i Molde, henger det som mange tror er «et kunstverk».

«Kunstverket» består av gamle CD-plater fra Karpe Diem og aerobic-musikken som Britt ikke bruker lenger.

– Jeg har lært av min mor at man ikke skal lyve, og det gjør jeg ikke. Vepsen er helt borte, om dere tror det eller ikke, forteller Norvoll.

De gamle aerobic-platene fungerer nå som vepseskremsel. Foto: Dag Bjørn Norvoll / Privat

Triksene som ikke dreper vepsen

Trikset fikk hun høre av en venninne, som hadde hørt det av sønnen sin.

– Heng opp gamle og blanke CD-plater i et bånd, slik at de dingler og danser. Jeg må si at jeg aldri trodde det ville fungere. Men jeg ser ikke vepsene lenger, forteller Britt.

Foto: Dag Bjørn Norvoll / Privat

Hun er en av dem som alltid er plaget når det annethvert år blir store mengder veps i Norge. Likevel nekter hun å ta i bruk metoder som dreper dem.

– Man kan også ta en gjennomsiktig plastpose med vann i og henge den opp med en tråd, slik at den beveger seg. Det har fungert veldig godt, forteller hun..

I det siste har flere medier skrevet om det brune papirpose-trikset til danske Oluf Jørgensen. Han la ut bilde av trikset på Facebook, som nå er delt over 16.000 ganger.

– Jeg har stadig hørt om disse triksene, men det ingen som vet hvorfor dette fungerer, sier zoolog og universitetslektor Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum ved Høgskolen i Oslo.

Vet ikke hvorfor veps holder seg unna

En teori er at pose-triksene gjør at vepsen tror det finnes et annet vepsebol, og dermed holder de seg unna. Men – det er ikke vitenskapelig bevist.

– Dette er et relativt nytt fenomen og jeg kjenner ikke til at noen har gjort systematiske undersøkelser av hva det er som foregår, forteller Bøckman.

– Det betyr ikke at det ikke fungerer, men det betyr at her er vi borte i et fenomen vi ikke kjenner til og forstår ordentlig.

En gjennomsiktig pose med vann skal også fungere bra mot nærgående veps. Foto: Privat

For fire år siden omtalte NRK trikset med å henge opp en gjennomsiktig pose med vann, som et «vepseskremsel».

– Vi vet ikke alt her i verden. Det vi kan si er at det ser ut til at vepsen ikke trives der disse posene eller CD-platene er, av uviss grunn, sier Bøckman.

Selv om vepsen er nærgående og irriterende, så er de et nyttedyr. De her viktige for bestøvningen av visse planter og de fanger og spiser mange små insekter, særlig fluer og bladlus.

Ta «boss-fighten» på starten

Petter Bøckman er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo. Foto: Petter Sommer / NRK

Det beste tipset Bøckman kan komme med, er at man tar knekken på dronningen når man ser at byggingen av et vepsebol er i gang.

– Kniper man vepsebolet når det er på størrelse med en golfball, da forsvinner de. Da dreper man bare dronningen. Man tar «boss-fighten» på starten.

Hjemme hos Britt Høyning Norvoll har sommeren hittil vært vepse-fri. Alt takket være de gamle aerobics-platene, ifølge henne selv.

– Så alle som er plaget av veps og ikke vil ta livet av dem – da er dette et tips som virkelig er fungerer. Jeg tror vepsen liker musikk det er litt fart i, sier hun og ler.