Hodepine? Her er sju ting som kan påvirke

– Årsakene til hodepine er komplekse, og noen er mer disponert for smerter enn andre. Det er heller ikke forsket så mye på triggere til spenningshodepine, men studier viser at migrene kan påvirkes av ytre faktorer, sier Lars Jacob Stovner, professor ved St. Olavs hospital.

Lars Jacob Stovner er professor i nevrologi ved St. Olavs hospital. Han er også leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine. Foto: NTNU

Han mener at vi ikke ukritisk skal skylde på triggere når det kommer til hodepine, og at det for eksempel ikke er forsket på at ulike matvarer kan føre til hodepine.

– Mange som sliter med hodepine, kan nevne en hel liste med matvarer som de mener er årsaken til hodepinen. Det er synd hvis man lever med unødvendige begrensninger i kostholdet, fordi man tror det gir hodepine.

Men selv om ikke professoren har tro på at det kun er ytre årsaker som gir hodepine, nevner han flere sikre faktorer som kan bidra til smerter i hodet.

Her er de sju triggerne:

1. Stress

– Stress kan være en utløsende årsak. Det er ikke så lett å måle den enkeltes stressreaksjon, men sliter du ofte med hodepine kan det være lurt å se på livssituasjonen din, sier Stovner.

Martin Herneblad-Due jobber mye med diagnostikk, forebygging og behandling av hodepine. Foto: Nemus

Hans råd er å undersøke hvilke elementer i livet ditt som oppleves som stressende.

Også Martin Herneblad-Due, kiropraktor ved Nemus, nevner stress som en av de viktigste triggerne til hodepine:

– Særlig hvis det er negativt stress, hvis du føler at du mangler kontroll og det går over lang tid. Denne formen for stress kan føre til dårlig søvnkvalitet, høye skuldre, anspent nakke og biting av tenner, som alene eller i kombinasjon kan trigge en hodepine, sier han.

2. Alkohol

Kraftig rødvin med mye garvesyre er mest problematisk for de som sliter med hodepine. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Alkohol er en sikker trigger for mange. Mye tyder på at det er alkoholen i seg selv som utløser hodepine, fordi noen kan få hodepine etter et glass eller to. Å oppleve bakrus etter for mye alkohol blir noe annet, understreker Stovner.

Herneblad-Due legger til at folk reagerer forskjellig på alkohol, men at de som plages med migrene er mer utsatt.

– De med migrene får lettere hodepine av alkohol. Kraftig rødvin med mye garvesyre er mest problematisk, sier han.

3. Uregelmessig søvn

– Regelmessig søvn er viktig. De som jobber fulltid i turnus, og som ofte er våkne på natta, er i faresonen. Og det er ikke lurt å jobbe kveld og natt om du ofte plages med hodepine, sier Stovner.

Herneblad-Due bekrefter at søvnvansker bidra til ulike typer smerter:

– Akkurat hvordan dette fører til hodepine er komplekst, men mye tyder på at særlig migrene og spenningshodepine påvirkes av for lite søvn, sier han.

4. Menstruasjon hos kvinner

– Hormoner og menstruasjon er helt klart en utløsende faktor, sier Stovner.

Endringer i østrogennivået i forbindelse med menstruasjon kan føre til migrene.

– I fertil alder har omtrent tre ganger så mange kvinner migrene, sammenlignet med menn. Enkelte med mye migrene ellers kan faktisk oppleve at de ikke har migrene under graviditeten, sier Herneblad-Due.

5. Koffeinabstinens

Koffeinavhengighet kan være utløsende årsak til hodepine. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Elsness / NRK

Drikker du store mengder kaffe, kan det trigge hodepine. Spesielt om du tar en pause fra kaffekoppen:

– Koffeinavhengighet kan være utløsende årsak til smerter i hodet, sier Stovner og utdyper:

– Hvis du hver eneste morgen, drikker store mengder kaffe fra klokka halv sju, for deretter å sover lenge i helgen, kan det gi kaffeabstinens i form av hodepine, advarer Stovner.

6. Lys og støy

– Lys og støy kan være en utløsende faktor for dem som er disponert for hodepine, sier Stovner.

Både personer med migrene og spenningshodepine kan være sensitive til dette.

– I tillegg til å trigge hodepine, kan dette være ubehagelige stimuli under et hodepineanfall. Å legge seg i et mørkt rom er ofte det eneste som hjelper mot smertene, bemerker Herneblad-Due.

7. Overdreven skjermbruk

En intens arbeidsdag, med lite variasjon i sittestilling, kan utløse både migrene og nakkehodepine. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Ifølge professor Stovner er skjermbruk en viktig trigger.

– Både på grunn av det skarpe lyset, men også fordi du blir veldig fiksert når du sitter foran skjermen, påpeker han.

Og støttes av kiropraktoren:

– Lite variasjon og en statisk stilling kan føre til nakkeplager og hodepine, selv om vi reagerer forskjellig. Noen tåler det dårligere enn andre. Bevegelse på jobb og fysisk aktivitet i hverdagen er gode forebyggende virkemidler uansett.

– Det blå-grønne lyset fra skjermen kan også være en medvirkende årsak. Dersom du har migrene, jobber foran PC hele dagen og er lyssensitiv, bør briller med lysfilter vurderes, avslutter Herneblad-Due.