Tirsdag slapp Kreftregisteret sine årlige tall, som viste at totalt 38.094 personer ble diagnostisert med kreft i fjor.

Til sammenligning fikk 38.265 kreft i 2022.

Selv om dette ikke er en altfor stor nedgang, gleder krefteksperter seg over tallene bak.

Forekomster av de tre hyppigste kreftformene lunge-, bryst- og prostatakreft går ned.

Både Kreftregisteret selv og Kreftforeningen forventet ikke nedgang før tallene ble presentert i dag.

– Men det er vi veldig fornøyd med. Mange av pilene peker nå i rett retning, sier direktør i Kreftregisteret Giske Ursin.

Giske Ursin er glad for de overraskende tallene.

Særlig ett grep får æren

Nedgangen i antall tilfeller av lungekreft blant kvinner utpeker seg særlig, med totalt 6,2 prosent nedgang sammenlignet med tallene fra 2022.

Kreft i Norge Ekspander/minimer faktaboks Over 330.000 nordmenn har eller har hatt kreft.

Det var 38.094 nye krefttilfeller i 2023. Til sammenligning fikk 38.265 kreft i 2022.

En viss økning i antall krefttilfeller er ofte normalt, både fordi vi blir flere mennesker i Norge og fordi populasjonen blir eldre. Mellom 2022 og 2023 var imidlertid kreftforekomsten stabil, med omtrent like mange tilfeller, og jevn andel krefttilfeller i befolkningen.

Fortsatt er prostatakreft totalt sett den hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge og utgjør i rundt av 14 prosent av alle krefttilfeller i Norge. De fire vanligste kreftformene, prostata-, bryst-, lunge-, og tykktarmskreft utgjorde tilsammen 46 prosent av alle krefttilfeller i Norge.

Det diagnostiseres tre ganger så mange krefttilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft.

For kvinner er lunge-, tykktarms- og brystkreft de tre største kreftformene. For menn er det lunge-, prostata- og hudkreft som forekommer hyppigst.

I dag overlever nærmere tre av fire sin kreftsykdom i fem år eller mer. For perioden 2019 til 2023 lå fem års relativ overlevelse totalt på 77,6 prosent for menn og 77,4 prosent blant kvinner.

Det ble registrert 2967 nye tilfeller av melanom (føflekkreft) i Norge i 2023. Til sammenligning ble det registrert 2911 tilfeller av kreftformen i 2022. Melanom er den hudkreftformen som tar flest liv i Norge.

Gjennom de siste fem årene har det vært en svak økning i den relative overlevelsen for de fleste krefttilfellene når man sammenligner den nåværende femårsperioden (2019–2023) med den forrige. For de vanligste kreftformene, er den største økningen i overlevelse observert for lungekreft. Kilde: Kreftregisteret

Antall mannlige pasienter med lungekreft har allerede har gått ned over flere år. Men dette er første gang at tallene også viser nedgang blant kvinnene.

– Det er veldig gledelig å se at forebyggingen av lungekreft har fungert, sier Ingrid Stenstadvold Ross, som er generalsekretær i Kreftforeningen.

MENER MER KAN GJØRES: Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun viser til at flere kvinner slutter å røyke, som årsak til nedgangen.

– Det at færre begynner å røyke, og flere slutter, betyr også at færre mennesker får kreft, sier hun.

Hun får støtte fra avdelingsleder for forskningsavdelingen ved Kreftregisteret, Mari Nygård. Hun trekker fram røykeloven som veiskille. 1. juni er det 20 år siden den ble innført.

– Dette er et resultat av at færre og færre begynte å røyke etter at røykeloven kom på plass. Vi så først resultat blant mennene, men nå ser vi også at antallet går ned blant kvinner, sier hun.

I tillegg sier hun at kunnskapen om blant annet asbest har gjort at færre får lungekreft.

Mari Nygård forsker på krefttallene. Foto: Kreftregisteret

Mindre bruk av prostatatest gir utslag

Hva som er årsaken til nedgangen i bryst- og prostatakreft, vites imidlertid ikke.

– Det er ikke snakk om så stor nedgang på disse områdene enda, så det vil ta noen år før vi ser om det er en reell nedgang, forklarer Nygård i Kreftregisteret.

Samtidig peker hun på prostatatesten PSA, som ble brukt mer aggressivt for noen år siden.

Arkivbildet viser blodprøvetaking på et fastlegekontor. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Den etter hvert kritiserte testformen ble ofte tilbudt gjennom en blodprøve hos fastlege.

– Testen avslørte flere tilfeller av prostatakreft som i realiteten viste seg å ikke være farlig. Prostatakreft er en svært vanlig kreftform, men med lavere dødsrate, forklarer forskningslederen.

I dag er testen anbefalt til menn som har fått påvist økt risiko for prostatakreft.

Ikke bare lyspunkt

Direktør ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Oddbjørn Straume er lettet over nedgangen.

Men heller ikke han, eller kreftlegene på avdelingen forventet seg denne utviklingen.

Oddbjørn Straume merker nedgangen i krefttilfeller. Foto: Helse Bergen

– Likevel har vi for eksempel allerede registrert nedgang i antall tilfeller med lungekreft her, lokalt. Så det er fint å få bekreftet, særlig fordi lungekreft er en såpass dødelig sykdom, sier han.

Direktøren forteller at kreftavdelingen planlegger for en økning av antall krefttilfeller generelt i årene som kommer. Allerede har aktiviteten ved avdelingen tatt seg opp.

– Kreft er en svært viktig sykdom, og den hyppigste årsaken til for tidlig død. Vi planlegger ut fra at forekomsten fremover vil øke. Men kanskje ikke så raskt som vi hadde fryktet ifølge dagens tall.

Dette fordi det blir stadig flere av oss her til lands, og fordi befolkningen blir eldre.

Til tross for de gledelige tallene knyttet til lunge-, prostata- og brystkreft, bekymrer forekomsten av hudkreft.

– Vi er helt i verdenstoppen på forekomst og på dødelighet av hudkreft. Vi vet at hvis for eksempel man unngår solarium helt og holdent, ville man spart 1000 krefttilfeller i året, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.