Sånn setter du den opp

Akkurat det er enkelt. Sett støpselet i stikkontakten, så geleider den deg videre. I tillegg til selve smarthøyttaleren trenger du en telefon der du kan laste ned Google Home-appen og et wifi-nettverk du kan koble smarthøyttaleren til.

Dersom du har fått en Amazon Alexa-smarthøyttaler så har du en litt lengre vei foran deg, men da er du nok i utgangspunktet litt over snittet dingseinteressert.

Det virker kanskje skummelt å sette opp en mikrofon som lytter hele tiden i stua, men den lagrer ikke alt som sies hele tiden. Det er en egen chip som lytter etter vekkeordet, og det er først når den hører det at den begynner å tolke hva du sier. Har du Android-telefon, gjør dette at du kan sette den opp til å lytte etter Ok Google, selv når skjermen er av – helt uten at du bruker så mye ekstra batteri eller noe datatrafikk. Slik kan du også bruke NRKs smarthøyttalertjenester når du er på farten, for eksempel i bilen.



Selv om smarthøyttalerne ikke lytter hele tiden, så er det mange som er skeptiske til personvernutfordringene som smarthøyttalerne (og andre konstant tilkoblede dingser) representerer, deriblant Forbrukerrådet.

Hva skjer hvis du sier «Snakke med NRK»?

Også i NRK tester vi ut smarthøyttalere og kan tilby deler av vårt innhold på denne nye plattformen. Hvis du sier «Snakke med NRK» får du høre hva vi kan tilby. Det er kort sagt alle våre radiokanaler, podkaster og noen forslag til kvalitetsinnhold å lytte til basert på ditt humør; En god historie, noe å slappe av til eller noe som gjør deg litt smartere. Eller kanskje du bare vil overraskes av noe godt lydinnhold?

Akkurat nå kan smarthøyttaleren din bare spille radiokanalene våre direkte. Står du og har lyst til å høre kongens nyttårstale fra begynnelsen, kan du enkelt spole til starten i vår NRK Radio-app på din mobiltelefon, og velge å chromecaste til høyttaleren din. Da spiller den direkte, bare tidsforkjøvet tilbake dit du valgte.

Nyheter fra ditt distrikt og for hele Norge

Vi har også laget en egen nyhetstjeneste for både Google Home og Amazon Alexa, les om hvordan du setter det opp her.

P3nyheter gir vanligvis nyheter med et litt yngre uttrykk og innhold dagen lang, men akkurat nå har de ferie til 2. januar. Vi anbefaler at du tester dem ut da.

Fra NRKs 15 distrikter kan du også spørre om, og abonnere, på nyhetssendinger. De har alle et spesiallaget nyhetsformat for smarthøyttalere på morgenen for å gi deg en best mulig start på dagen. De er riktignok stille på de aller rødeste dagene, men i romjula og på nyåret er de tilbake for fullt.

Spør NRK om quiz

Prøv den nye musikkquizen ved å si «Spør NRK om quiz». Foto: NRK

I anledning jula og at mange familier har mer tid sammen enn vanlig, har vi ønsker å teste et nytt quizformat som vi håper kan være gøy for hele familie. Vi har forsøkt å lage spillet slik at både bestemor og barnebarn fra 10 år skal kunne briljere med sine musikkunnskaper. Del dere inn i to lag, og gjør dere klare.

Vil du prøve? Si «Spør NRK om quiz!»

Vi håper du liker det!

Hva brukes de mest til i utlandet?

Hva smarthøyttalere brukes til gjennom dagen, ifølge en fersk britisk undersøkelse.

Og dette er lista over noe av det den norske Google-assistenten kan gjøre fra Google selv.

Våre heiteste tips

Sett opp din egen nyhetsflyt, her leser du hvordan det gjøres på Amazon Alexa og Google Home.

Våre favorittnyhetsformater er såklart våre egne nyheter fra NRK Nyheter og våre distrikter, men ellers er vi glade i:

Bruk smarthøyttaleren som kjøkkenassistent

Med julen kommer også mye god mat. Har du mange ting du skal holde orden på komfyren samtidig, er smarthøyttaleren en god hjelper. «Sett en timer for 10 minutter» gjør akkurat det. Fordelen nå er at du også kan ha flere nedtellinger samtidig. Du kan enkelt få oversikt over hvor lenge det er igjen ved å spørre «hva er mine timere». Da vil du få tilbake «Du har fire minutter og 40 sekunder igjen på din 10 minutter timer, og 13 minutter igjen på din 30 minutter timer.»

Har du funnet en oppskrift på nett du vil prøve, kan smarthøyttaleren hjelpe deg med å konvertere enheter. Hvor mange gram er det i to pund, vil hjelpe deg med den spennende engelske oppskriften du fant.

Selv er jeg ikke alltid like god på prosentregning, heldigvis er smarthøyttaleren det. Skal jeg lage litt mindre porsjon, kan jeg lett spørre «hva er 30 % av 907» (som er to pund).

Smarthøyttaleren er en ny og litt umoden dings, og vi som jobber med den er spent på hvordan den blir tatt i bruk. Vi håper du har det gøy med utforskingen underveis.

