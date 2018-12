Store feriekomplekser med enorme bassenger står ikke lenger øverst på ønskelista. Nå er det unike hotell eller hus tett på lokalbefolkningen som ofte er førstevalget, sier Beatriz Rivera i Apollo.

– Mat og drikke blir også viktigere for oss, både på hotellet og reisemålet i seg selv. Vi er rett og slett blitt globetrottere som vil ha muligheten til å oppdage, utforske, bli kjent og koble av, samtidig som vi har friheten til å skreddersy ferien selv, forklarer hun til NRK.

– Mitt aller beste råd er at du reiser med hodet ikke bare med lommeboka, sier Odd Roar Lange, som driver nettstedet The Travel Inspector.

Slik og hit vil vi reise i 2019:

1. Tyrkia

Foto: Nina Skurtveit / NRK

– På toppen av min liste, for etter tre magre år tror jeg 2019 blir det første fete, sier Torild Moland i Magasinet Reiselyst.

Tyrkia var jo tross alt en av nordmenns store feriefavoritter før urolighetene startet i 2015, faktisk dro det flere nordmenn til Tyrkia enn til Hellas i årene før, forklarer hun.

– Nå som det har vært rolig en stund, er tiden kommet for å vende tilbake til normalen. Charterselskapene har satt Tyrkia tilbake på programmet, og i Istanbul åpner det som vil bli verdens største flyplass.

Men først og fremst bør man dra til Tyrkia for alle de eventyrlige opplevelsene.

– Svev i ballong over eventyrlandskapet i Kappadokia, vandre deler av den prisbelønte fotturen Lycian Way, padle i kajakk over sunkne byer ved Kas eller fest med fiffen i Bodrum. Tyrkia er i vinden, sier hun.

Her kan du lese UDs reiseråd til Tyrkia.

2. Skjulte perler i Hellas

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Først og fremst må det jo sies at Hellas nok en gang vil bli nordmenns storfavoritt. I fjor reiste nærmest halvparten av alle som dro på en pakkereise til Hellas, og hele sju av ti av våre gjester, sier Beatriz Rivera, i Apollo.

Kreta var det største reisemålet, med avganger direkte fra hele landet – og trykket blir ikke noe mindre i 2019.

– Det vi derimot merker oss er at flere vil, i større grad, utforske nye områder enn tidligere. Vi ser blant annet at det greske fastlandet øker i popularitet, med reisemål som Parga, Sivota og Peloponnes.

Hun tror grunnen til at vi nå i større grad utforsker nye områder er den økende trenden om mer autentiske opplevelser og reisemål.

– Vi vil virkelig føle, se og smake at vi er i Hellas og er generelt blitt flinkere til å trå litt egne veier og når det gjelder valg av destinasjon.

Dette henger også med at vi i større grad styres mer av bosted og mulighetene reisemålet tilbyr, enn reisemålet i seg selv, mener hun.

– Der vi tidligere «fulgte strømmen» til tradisjonelle og populære reisemål, følger vi nå egeninteressene mer. Vi søker oss frem til reisemål som byr på mer enn bare sol og bad og som innfrir egne behov. Enten det er i form av naturopplevelser, aktiviteter eller spesielle typer bosteder.

3. Skjærgårdscruise i Kroatia

Foto: Anette Torjusen / NRK

– De siste årene har Kroatia nærmest eksplodert i popularitet og befestet seg rekordraskt som en ny favoritt. Også her seiler vi i større grad vår egen sjø: bokstavelig talt, sier Rivera.

For nå er det skjærgårdscruise som gjelder.

– Skjærgårdscruise er en av de beste måtene å oppleve Kroatia på. Man seiler fra havn til havn og øy til øy om bord på en flott yacht som huser maks 40 personer. Siden distansene er korte får man god tid på land, og man får sett det beste Kroatia har å by på, på en og samme ferie.

Mange velger også å kombinere en uke om bord med en uke i land og slik få det beste av begge verdener!

4. Norge

Foto: Oddmund Haugen / NRK

– Stadig flere nordmenn har oppdaget at ferie i eget land er spennende, vakkert og kjekt. Jeg anbefaler å reise litt utenfor de aller mest populære reisemålene som om sommeren er «overbefolket» av turister, sier Odd Roar Lange.

Han foreslår at du tar en tur til fiskeværet Sør-Gjæslingan på trøndelagskysten, den vakre bygda Sogndalstrand i Rogaland og Trysil med sine sykkelløyper, fine turstier og padlemuligheter.

– Norge er en økende trend, heldigvis. Kortreist og bra. Vi nordmenn reiste jo mye mer i eget land i fjor, og i år håper jeg at vi er bevisste på å spre turismen litt, sier Moland i Magasinet Reiselyst.

Ikke alle må sulle rundt i Lofoten og gå til Trolltunga.

– Jeg forelsket meg helt i Sogn og Fjordane i fjor, som er mist like vakkert med strender, fjord og fjell, men med mye færre turister.

Hun foreslår den kritthvite sandstranden Refviksanden utenfor Måløy, som mange ganger blitt kåret til Norges fineste strand.

– Fra Lærdalsøyri kan du vandre den gamle Kongevegen. Nærøyfjorden er en av landets vakreste, fra vakre Rakssetra har du utsikt over hele innvikfjorden og ikke gå glipp av den nye instafavoritten Lovatnet.

5. Danmark

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Mange nordmenn er «lommekjent» på Jylland og i København. Men har gått glipp av det aller vakreste området, som av danskene selv er kjent som «Den danske rivieraen». Denne finner du en halvtime nord for København, sier Odd Roar Lange, som driver nettstedet The Travel Inspector.

Han forteller at den 70 kilometer nesten sammenhengende sandstranden fra Nivå i vest til Hundested i vest, er en reise imellom elleve kyst- og badebyer. Mens hele den danske rivieraen strekker seg egentlig 230 km fra Sejerø-bukta i vest til Øresund i øst.

– Det er tett mellom wow-opplevelsene. Utsikten over havet og solnedgangene er virkelig i verdensklasse, turen ned til badestranden er kort – både for morgenbad og kveldsbad, og kjøkkenet leverer kortreist mat på høyt nivå.

Torild Moland i Magasinet Reiselyst trekker også frem Danmark, men København som et must.

– Lonely Planet har København på toppen av sin storbyliste for neste år. Grunnen er selvfølgelig smakfull: Noma, René Redzepi og nordisk mat har gjort at «alle» kokker vil til København.

Dermed er byen blitt en gastronomisk lekegrind, som har resultert i en rekke fantastiske og fantasifulle spisesteder.

3. Den nye favoritten Albania

Foto: Anette Torjusen / NRK

Et annet resultat og bevis på den økende interessen for mer autentiske opplevelser, er Albanias voksende popularitet. Av alle reisemål i sommer er det definitivt her man får mest for pengene, sier Beatriz Rivera.

– Da vi som førstemann ut lanserte reiser hit i 2016 sto kun feriebyen Saranda på programmet, og for å komme seg dit måtte man fly via Korfu først og så ta fergen over, sier hun.

I fjor valgte Apollo å satse på tre nye reisemål i Albania: Durres Riviera, Himare og Dhermi.

– Albania er like spennende som det er nytt. Her venter flotte og langstrakte sandstrender i tillegg til nyrenoverte hoteller i alle prisklasser. En unik historie og god mat inspirert av både det greske og italienske kjøkkenet.

Også The Travel Inspector har lovord om Albania.

– Det er fortsatt den spede begynnelsen for de organiserte turismen i Albania. Det er god plass og veldig billig, sett med norske øyne.

Dersom du vil ha badeferie ved Fastlands-Albania så kan det smart å velge et hotell ved kystbyen Durres, og heller ta dagsturer innover i landet og gjerne opp i fjellene derfra, er hans råd.

8. Sørøya på New Zealand

Foto: Magasinet Reiselyst

Den sørligste delen av New Zealand byr på helt eksepsjonelle naturopplevelser og fotturer, og var naturelskernes favoritt lenge før Peter Jackson og Ringenes Herre satt New Zealand på karte, forteller Torild Moland Torild Moland i Magasinet Reiselyst.

– I oktober 2019 åpner nok en ny fotturrute, Paparoa Track som strekker seg 72 kilometer langs vestkysten av Sørøya. Dette blir landets tiende «Great Walk», samlebetegnelsen på de flotteste og best tilrettelagte fotturene med mulighet for overnatting i hytter underveis, omtrent som i den norske fjellheimen.

Hun sier videre at New Zealand er drømme-destinasjon, med livlige storbyer som Auckland og Queenstown, adrenalinfylte aktiviteter, førsteklasses vin, maorikultur og et helt eget Hobbiton.

10. Kaukasus

– Hit vil jeg. Nok en gang er det natur og fottur som trekker. Georgia har lenge vært en stigende stjerne med hovedstaden Tbilisi og fantastiske fotturer som hovedtrekkplaster, sier Moland.

Nå følger naboene Aserbajdsjan og Armenia etter.

– De deler tross alt den vakre naturen i den sørlige delen av kaukasusfjellene. Nå skal hele regionen knyttes sammen med den 3000 kilometer lange Transcaucasian Trail (TCT). Turstien er under utvikling, og man kan faktisk melde seg som frivillig til å være med på byggingen av fottur-ruten.

11. Rwanda

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Min nye favoritt og en stigende stjerne. Rwanda har Afrikas nest mest voksende økonomi og er et av Afrikas tryggeste land som endelig har «De fem store» på plass igjen, sier Moland.

«De fem store» er fem vanskeligste dyrene å jakte på til fots i Afrika. Løve, afrikansk savanneelefant, kafferbøffel, leopard og stumpneshorn/spissneshorn.

Nasjonalparken Akagera ble i tiden etter folkemordet i 1994 tilnærmet tømt for dyr. Men med introduksjonen av løver i 2015 og neshorn i fjor, har Rwanda atter en park med de fem store og melder seg på i kampen om safarikundene, forklarer hun.

– Men den største grunnen til å besøke Rwanda, er den bemerkelsesverdige måten landet har klart å komme seg videre på etter folkemordet i 1994. Her har resten av verden så uendelig mye å lære.