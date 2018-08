To kort du bør ha på ferie i Europa

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort her på helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (00 47 23 32 70 30).

Her kan du bruke kortet:

Belgia

Bulgaria

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Hellas

Irland

Island

Italia

Kroatia

Kypros (ikke på de nordlige delene av øya)

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia og Nord-Irland

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

Østerrike

Kortet kan også benyttes i Sveits, på grunn av en avtale med EU.

Selv om Storbritannia forbereder seg på å forlate EU, vil Europeisk helsetrygdkort utstedt fra Norge, Island og Liechtenstein fortsatt kunne benyttes i Storbritannia. Briter som besøker Norge, vil også kunne benytte sine Europeiske helsetrygdkort her.

