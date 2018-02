Disse beinene vokste i halsen til Vera

32-åringen hadde vært plaget av sterke hode- og nakkesmerter i flere år, og trodde at det kom av en arbeidsulykke der hun fikk en lem i hodet.

– Men da jeg begynte å få vondt i kjeven, fikk problemer med å svelge, og hadde alltid sår hals, skjønte jeg at det måtte være noe annet, sier Vera Johansen Grønvold til NRK.no.

Det var ikke mulig for henne å spise mat uten at den satt seg fast.

– Jeg måtte alltid stikke fingrene ned i halsen for å dytte ned maten, og det passet seg dårlig da jeg var på restaurant, smiler hun.

Vondt å åpne munnen

– Det var ikke lett å håndtere tre barn når smertene stod på som verst, sier Vera Johansen Grønvold.

Våren 2016 spredte smertene seg og ble verre, og Vera klarte knapt å åpne munnen.

– Det ble litt tragikomisk fordi jeg sang i kor, og under en øvelse kjente jeg knepping i kjeven og at den var i ferd med å låse seg. Da jeg i tillegg begynte å lespe var det bare å komme seg hjem, forteller hun.

Smertene i hodet og kjeven ble så kraftige at det nesten ikke var til å holde ut. I tillegg ble Vera nummen i venstre del av ansiktet og fikk et så voldsomt trykk på øyet at det kjentes ut som det skulle falle ut.

– Da smertestillende ikke hadde noe effekt lenger, visste jeg ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Normalt sett var jeg sosial og blid, men i denne perioden ble jeg mutt og stille, sier Vera.

Beinet var fem centimeter langt

Etter mange undersøkelser var det endelig noen som fant ut av hva det var.

– Når beinet kommer i kontakt med nervene rundt pulsåren i halsen, kan det føre til problemer med å svelge mat, sier Nils Petter Fossland, sjef for avdeling for ansikt og kjevekirurgi ved St. Olavs Hospital.

– Plagene skyldtes et bein som vokste fra undersiden av hodet ned mot halsen. Det er sjeldent, og kalles Eagle syndrom, sier Nils Petter Fossland, avdelingssjef for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han forteller at beinet var fem centimeter langt og presset mot halsen. I tillegg vokste det et kortere bein på andre siden av halsen.

– Den utløsende årsaken kan være et arr i halsen etter et kirurgisk inngrep eller skade. Vera hadde operert bort mandlene for noen år tilbake så det kan være årsaken i hennes tilfelle, sier Fossland.

Røntgenbilde av det fem centimeter lange beinet. Da Vera vridde på hodet, gnisset det mot hals og kjeve, noe som var veldig smertefullt.

Fått et nytt liv

– Det var heldigvis mulig å operere bort disse beinene, og jeg jublet da jeg fikk vite det, sier Vera.

Hun ble operert kort tid etter tv-opptaket til programmet «Hva feiler det deg?» i november 2017.

– Smertene er borte og det er helt magisk. Jeg har fått ny energi, og vennene mine sier at den sprudlende Vera endelig er tilbake.