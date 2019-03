Reisende som skal gjennom sikkerhetskontrollen har siden november 2006 måttet putte kremer og andre flytende ting i små, gjennomsiktige plastposer.

Reiser du med barn, har du større frihet.

Det du kan smake på

Tubeost og yoghurt kan tas med hvis du reiser med barn. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Når det gjelder mat kan du egentlig ta med deg alt, så lenge du kan smake på det. Jeg pakker alltid med veldig mye, for ikke å gå tom under flyreisen. Men jeg har aldri blitt fratatt noe i sikkerhetskontrollen, sier Charlotte Edøy, fra reismedbarn.no, et nettsted med tips til ferierende barnefamilier.

Hun har reist med både termos med varmt vann for å blande melk, og mange glass med barnemat.

– Middagsglass er kjempelure å varme på forhånd. Noen av glassene passer perfekt i en termokopp, sier hun.

Du kan selvfølgelig få varmt vann av flyvertinnene. Men dersom barnet trenger melk når setebelte-skiltet lyser, er du avhengig av det du har med selv.

Da kan en termos med varmtvann, og en flaske kaldt vann, redde deg.

– Det er kjempeviktig å planlegge hele reisen nøye, og ha med nok mat. Aller lettest er det å ha med en kartong med drikkeklar melk som kan nytes romtemperert, sier hun.

Norske flyplasser er ikke så veldig strenge. Hvis du bruker familieslusa får du med deg alt fra tubeost og yoghurter, til juicebokser og smoothie.

– De er litt strengere i utlandet, særlig i London. Da spør de gjerne hva ting er. Men selv ikke da har jeg blitt fratatt noe, legger hun til.

Helst tomme vannflasker

Gladmelding til strikkeentusiaster: Strikkepinner og små sakser kan også tas med i håndbagasjen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Vi har ingen fastsatt grense på hvor mye barnefamiliene kan ta med, det er reiselengden som styrer mengden. Vi vet det kan være utfordrende å fly med barn, og tillater pålegg, yoghurt og andre ting som barna må ha, sier Robert Dybdahl fra sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

Han ser helst at reisende tar med tomme drikkeflasker, og fyller på vann når de har gått gjennom sikkerhetskontrollen.

– Reisende kan ta med seg tomme vannflasker og termos inn. Vann kan fylles på egne drikkefontener etter sikkerhetskontrollen. Trenger du å varme vann er de fleste serveringsstedene behjelpelige med det, opplyser han.

De godtar ikke brus, det kan du kjøpe på innsiden.

– Vi godtar morsmelk, barnemat på glass og annen mat som er nødvendig på reisen, forklarer Dybdahl.

Medisiner må merkes

Du kan reise med medisinsk utstyr og medisiner inkludert linseveske så lenge mengden er rimelig for reisens varighet. Attest fra lege må medbringes dersom medisinen ikke er merket med resept fra apotek, opplyser Robert Dybdahl fra sikkerhetskontrollen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Enkelte flytende medisiner kan være for store for de gjennomsiktige posene.

Da lønner det seg å ha på navneetiketten.

– Du får med deg medisiner som er nødvendig på hele reisen, ikke bare flyreisen, opplyser Jørgen Ingebrigtsen, seksjonssjef for security i Luftfartstilsynet .

Men det du har med deg må kunne kontrolleres.

– Lufthavnoperatør vil ofte be den reisende fremvise apotek-etikett, resept eller annen dokumentasjon, legger han til-