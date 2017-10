– De fleste av oss møter høsten med et åpent sinn, men noen forbinder den mørke årstiden med melankoli og tunge tanker, sier Helga Synnevåg Løvoll, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda til NRK.

Helga Synnevåg Løvoll er førsteamanuensis i friluftslivspsykologi ved Høgskolen i Volda. Foto: Tone Solhaug

Også Gunvor Marie Dyrdal, førsteamanuensis i mindfulness og positiv psykologi NTNU, bekrefter at hverdagen kan bli tøff for mange når dagene blir kortere.

– Det er flere grunner til at folk har det vanskelig om høsten. Sommerferien er over for lengst, og vi går en mørk tid i vente. For oss nordmenn er solen ekstra viktig, fordi det så få soldager i løpet av året, sier hun.

Selv opplever Dyrdal høsten som en herlig tid, og mener det er mye vi selv kan gjøre for å skape vår egen lykke, også i høstmørket.

Med disse fem tipsene kan høsten bli din nye favorittårstid:

1. Sørg for nok dagslys og vær aktiv

VÆR AKTIV: Du bør være ekstra oppmerksom på dagslyset nå som dagene begynner å bli kortere. Foto: Anette Torjusen / NRK

Ønsker du å få det beste ut av høsten? Da er det lurt å ta en tur ut, hver eneste dag. Og helst i løpet av de timene det er dagslys.

– Du bør være ekstra oppmerksom på dagslyset nå som dagene begynner å bli kortere. Dagslyset bedrer vår psykiske helse og biologiske rytme, forklarer Dyrdal.

Løvoll viser til de forskningsbaserte rådene Five ways to well-being. Disse tipsene minner om hva du selv kan gjøre for helsen din. Ett av punktene er å innlemme fysisk aktivitet i hverdagen, sju dager i uka. Ifølge Løvoll kan fysisk aktivitet i seg selv være forebyggende mot tunge tanker.

– Fysisk aktivitet er antakelig den enkeltfaktoren som har størst påvirkning på vår fysiske og psykiske helse både på kort og lang sikt, påpeker førsteamanuensen.

Anbefalingen for voksne er minimum 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag.

– Finn rom for aktivitetsøkter i løpet av dagen. Gå til jobb og skole, og bruk sykkelen til ulike ærend, råder Løvoll.

2. Unn deg selv fine opplevelser

BLÅBÆR: Høsten byr på mange fine opplevelser, som kan gi næring til sjelen. Sanking av bær er en høstaktivitet som anbefales. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Løvoll beskriver høsten som en ideell tid for vakre naturopplevelser.

– Denne årstiden byr på mange fine opplevelser, som kan gi næring til sjelen. Er du på tur i skogen, kan du samtidig følge med på endringene i høstfargene.

Sanking av sopp og bær er aktiviteter hun anbefaler.

– Dette gir dobbel lykke. Først gjennom gleden ved å sanke, deretter får du oppleve et godt måltid.

Fyring av bål i kveldsmørket er også en fin aktivitet om høsten. Vel å merke hvis det er vått nok i marka til å fyre bål.

– Finn ditt favorittsted, sett deg og «ta inn» stemningen der du er. Kanskje kjenner du igjen noen stjernetegn på himmelen?

3. Ha riktig fokus

RIKTIG FOKUS: Mange kan unngå høstblues via enkle teknikker. Mye handler om riktig innstilling og hva du selv velger å ha fokus på. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– For noen er depresjon biologisk betinget, og da kan det være vanskelig å endre innstilling. Men husk at dette gjelder mindretallet, opplyser psykolog Dyrdal.

Hvis du lurer på om du er deprimert, bør du oppsøke lege.

Dyrdal understreker at mange kan unngå høstblues via enkle teknikker.

Mye handler hva du selv velger å ha fokus på. Takknemlighet kan gi positiv effekt over tid. Hvis du hver eneste dag sørger for å sette pris på tre ting i livet ditt, er mye gjort.

– Når det regner ute, kan mange bli skuffet og heller ønske at det var sol. Ja, det blir vått ute, men er det virkelig så ille? Ofte kommer slike tanker på ren autopilot, sier Dyrdal.

Også Løvoll ved Høgskolen i Volda mener vi bør være mer fokusert på det som gir oss glede.

– Sørg for at du fyller hver dag med stunder som du setter pris på og som gir deg næring, oppfordrer hun.

4. Bruk sansene

HØSTING AV EPLER: Vær oppmerksom på alt høsten har å by på av opplevelser, som å plukke epler i hagen. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Vær oppmerksom på alt høsten å by på av kvaliteter.

– Husk at det er mye å glede seg over om høsten. Kjenn på den kalde og klare luften, og prøv og legg merke til hvordan det kjennes når det regner i ansiktet. Se på fargene rundt deg og kjenn på luktene. Hør på lyden når det knaser av løv på bakken, oppfordrer psykolog Dyrdal.

Hun forteller at mange lever «i hodet», med mye tankespinn, grubling og bekymringer.

– Hvis du hele tiden skynder deg, eller ikke er oppmerksom, får du ikke med deg disse endringene i naturen. Trener du derimot på å bruke sansene dine, kan det føre til at du blir mer bevisst på øyeblikket, slik det er «her og nå», sier Dyrdal.

Løvoll anbefaler å rette oppmerksomheten mot små hendelser i hverdagen.

– Legg merke til fuglene, skiftninger i været, duften av lyng og de vakre fargene. Kjenn også hva et «varmt blikk» kan gjøre med deg. Gjennom å stoppe opp å kjenne på positive følelser, ser vi også lysere på tilværelsen, forklarer Løvoll.

5. Kos deg innendørs

HØSTGRYTE: Bruk gjerne høsten til å utforske nye retter på kjøkkenet. Sesongen har mye å by på av råvarer, så her er det bare å sette i gang. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Løvoll ved Høgskolen i Volda oppfordrer til mer innekos når de mørke høstkveldene er over oss. Kanskje du skal finne fram en bok eller starte på et strikkeprosjekt?

– Det å roe ned, være sammen med noen du er glad i, spise og drikke godt, er kanskje noe vi trenger mer av i en travel hverdag med mye forventningspress, tror Løvoll.

Hun får støtte av psykolog Dyrdal:

– Når du har vært ute og fått dagslys og frisk luft, er det ekstra godt å komme inn og få seg en varm dusj, lage kakao og bake boller.

Og du? Ikke glem alt høsten har å by på av råvarer. Dette er høysesong for ferske, gode råvarer - og tid for matauk.

– Her er det bare å fråtse i grønnsaker og rotfrukter. Bruk gjerne høsten til å utforske nye retter på kjøkkenet. Prøv å utfordre deg selv og lage nye ting. For eksempel kan du ha et prosjekt der du én hel uke lager ulike gryteretter og supper, foreslår Dyrdal.