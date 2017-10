Dette bør du gjøre når barnet står frem som homofil

– Det vanligste er at foreldrene tar nyheten godt imot, men det kan variere. Om familien din har en sterk religiøs tro, som fører med seg negative holdninger til homoseksualitet, vil foreldrene gjerne slite med å akseptere at barnet står frem som homofil, sier Ronny Aaserud, psykologspesialist ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet.

Ronny Aaserud er psykologspesialist og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS. Han jobber ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Foto: Privat

Han forteller at ungdom fra svært religiøse familier gjerne sliter med mer skam og skyld enn andre.

Ingvild Endestad, leder av foreningen Fri, bekrefter at mange ungdommer synes det er vanskelig «å stå fram» hjemme.

– De bekymrer seg ofte for at foreldrene skal se annerledes på dem, sier hun.

Hun har tidligere hyllet NRK-serien «Skam» for sin realistiske fremstilling av hovedpersonen Isak og hans vei mot å stå frem som homofil.

I dokumentarserien «Jævla homo» får vi et innblikk i hvordan det er å være skeiv i 2017.

Her er rådene til deg som vil støtte barnet ditt på veien «ut av skapet»:

1. Gi positiv og anerkjennende respons

STØTTE FRA FORELDRE: Det aller viktigste foreldre kan gjøre når barnet står fram som homofil, er å være positive og interesserte. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Endestad fastslår at mange foreldre kjenner på skuffelse fordi barnet ikke har fortalt om dette før. Hun anbefaler da til å snu på situasjonen:

– Vær glad for at barnet har vist deg tillit ved å fortelle deg det nå.

Hun mener det aller viktigste foreldre kan gjøre når barnet står frem, er å være positive og interesserte. Vis at du kan lytte til barnet, og stol på at barnet selv vet best hvem hun eller han er.

Ingvild Endestad er leder av Fri, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Foto: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

– Du bør ikke mistro det du får høre. Du bør heller ikke si at det kun er en fase, sier Endestad.

Hun råder til å stille åpne spørsmål og vise interesse for barnets eventuelle kjæreste.

– De fleste opplever lettelse av å «komme ut», og forteller gjerne litt om kjæresten sin.

Også Aaserud mener mange foreldre blir for opptatt av om de selv hadde mistanke eller ei. Husk at dette ikke handler om deg.

– At barnet står frem som homofil er en god nyhet, som bør feires. Det er viktig å huske på at dette er noe barnet ditt har brukt mye tid og krefter på å finne ut av, og ikke minst hvordan og når det skal si det til deg, sier Aaserud.

Barnet ditt har sannsynligvis også vært redd for hvordan du skal reagere.

– Barnets største frykt er å bli avvist. Når barnet allikevel har valgt å være åpen og ærlig med deg, er det fordi barnet fremdeles ønsker å ha sterke bånd til deg. Tenk så modig barnet er som forteller deg dette. Si til barnet ditt «Så flott at du forteller meg dette! Dette må vi rett og slett feire!»

2. Aksepter egne følelsesmessige reaksjoner

LEGG BORT EGNE FORDOMMER: Familiens aksept har alt å si for at barnet ditt skal ha god selvfølelse og klare seg godt i livet. Illustrasjonsfoto. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Psykolog Aaserud mener det er greit å reagere følelsesmessig på en slik beskjed, men hvis dette er tilfelle bør du finne noen andre å snakke om det med enn barnet ditt.

– Det å være foreldre handler mye om at du vil at barna skal bli mest mulig lik deg selv og resten av familien. Vi har ønsker og ambisjoner for våre barn, hva de skal få til og hvordan de skal leve livene sine.

Han refererer til Andrew Solomons bok «Langt fra stammen – Foreldre, barn og jakten på identitet», som behandler spørsmålet «hva skjer når foreldrene ender opp med et barn som er forskjellig fra dem?»

– Dersom du har et barn som er annerledes, uansett grunn, så kan du som foreldre kjenne på forvirring, sorg, skyld og skam. Det kan være vanskelig å forstå barnet ditt. Dersom du sliter med vanskelige følelser og tanker knyttet til at barnet ditt kommer ut som homofil, så snakk med en kollega, venn eller noen andre du har tillit til. Dette er dine følelser, som du som forelder må ta ansvar for. Det er ikke noe barnet ditt skal belastes med, råder Aaserud.

Endestad i foreningen Fri forstår at foreldre har tanker om hvem barnet skal bli, men minner om at barnet ikke skal bli noe for deg.

– Mange foreldre kan reagere med sorg over tanken på at barnet ikke skal gifte seg eller at de ikke skal selv ikke skal bli besteforeldre. For det første stemmer ikke det, skeive kan jo også få barn. Men det er heller ikke sikkert at barnet ditt ikke ønsker seg egne barn, uavhengig av om han er skeiv eller ei. Det bør ikke være forventningspress fra foreldre rundt dette, påpeker Endestad.

3. Skyv egne fordommer til side

Psykologspesialist Aaserud råder foreldre til å skyve eventuelle fordommer mot homofili til side.

– Familiens aksept har alt å si for at barnet ditt skal ha god selvfølelse, kjenne på stolthet heller enn skam, og klare seg godt i livet, bemerker Aaserud.

Husk på at barnet ditt har like stor mulighet for å leve et godt liv, knytte nære bånd til andre, klare skole, jobb og samliv, og også stifte familie dersom det er ønskelig.

– Du kan rett og slett være takknemlig for at barnet ditt har kommet ut til deg som homofil, da mange foreldre beskriver at livet deres har blitt beriket av å ha homofile barn. Mange rapporterer om at dette har gjort dem mer åpne som mennesker. De er mer sensitive for andres behov, spesielt for mennesker som tilhører en eller annen minoritetsgruppe, sier Aaserud.

Han legger til at mange foreldre rapporterer om at de har fått en bedre relasjon til barnet, preget av åpenhet og ærlighet.

– Mange opplever at de har fått en følelsesmessig nærere relasjon til barnet.

4. Ikke si «dette har jeg alltid visst, jeg ventet bare på at du skulle si det»

VANSKELIGE FØLELSER: Respekter barnet ditt dersom det ikke har lyst å snakke om kjærlighetslivet sitt. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Selv om du kanskje har sett at barnet ditt har vært litt annerledes når det gjelder atferd og interesser, behøver du ikke konkludere med en bakenforliggende seksuell orientering.

– Du kan ha hatt rett, men det er ikke nødvendigvis sånn at aller viser «tegn» til at man blir eller er homofil.

Dersom du sier noe sånt, så kan det faktisk såre barnet ditt.

– Du kan risikere å forminske den utviklingen barnet ditt har vært igjennom før det selv har konkludert «jeg er homofil». Ikke minst kan det bidra til at barnet setter spørsmålstegn ved hvordan de ser ut og oppfører seg, noe som kan virke negativt på selvbildet og den psykiske helsen, understreker Aaserud.

Han legger til at mange ungdommer opplever å være veldig selvbevisste og opererer som «kjønnspoliti» for seg selv og endrer atferd for ikke å se for feminin eller maskulin ut.

– Mange kan ha levd lenge i et såkalt «falskt selv» og spilt rollen som gutt eller jente, for å skjule hvordan de egentlig er og hva de egentlig føler.

Det er dette som ofte fører til den farlige skamfølelsen.

– Du kan gjerne stille åpne spørsmål og undre deg sammen med barnet om hvordan hun kom fram til dette, men respekter barnet ditt dersom det ikke har lyst å snakke om det, sier psykologen.



5. Still åpne spørsmål heller enn å anta

– Romantiske og seksuelle følelser oppleves for de fleste som veldig privat, og det kan fort føles veldig rart å snakke detaljert om dette med foreldrene, understreker psykologspesialist Aaserud.

Det er viktig at barnet lærer å sette grenser for seg selv og bestemme over egen seksualitet. På samme tid ønsker barnet å utforske også den seksuelle siden av identiteten som homofil.

– Du kan si at du er der for barnet og at dere kan snakke om seksualitet om barnet ønsker det. Det er bedre om du stiller spørsmål som barnet ditt kan svare på, heller enn å anta en hvordan det er å være homofil. Men pass på å be om tillatelse til å spørre først, og respekter et nei, tipser han.

6. Vær en «buffer» mot omverdenen

VANSKELIG Å STÅ FRAM: Det kan være lettere for ungdommen om foreldrene fungerer som en «buffer» mot omverdenen. Illustrasjonsfoto. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Hvis barnet gruer seg for å fortelle om identiteten eller seksualiteten sin til annen familie og omgangskrets, kan foreldre tilby seg å fortelle det til venner og besteforeldre, råder Endestad i Foreningen Fri.

På denne måten blir foreldrene en «buffer» mot verden.

– Det er lettere for mange, for på denne måten vet barnet at de kommer fra et åpent hjem, og at foreldrene står ved deres side. Hvis foreldrene derimot foreslår å vente med å fortelle det til besteforeldrene, sier de indirekte at barnet har noe å skamme seg over, advarer hun.

7. Snakk positivt om homofili i hjemmet

Dette rådet er like aktuelt for småbarnsforeldre. Det er i småbarnsfasen du har sjansen til å trygge barnet på at homofili er greit, og at du aksepterer dette.

– Hvis foreldrene tidlig snakker positivt om homofili trenger ikke barnet lure på om foreldre er åpne for dette. Det kan komme godt med i fremtiden. Barn som finner ut at de er homofil eller transkjønnet er gjerne veldig sensitive når det kommer til foreldres meninger om homofili.

Så rådet er å snakke positivt om mangfold.

– Trygger du barnet fra start, gjør du det lettere å stå fram. Snakker du positivt om mangfoldet av kjønn og seksualitet hjemme, vet barnet at det kommer fra et åpent hjem. Det gjør barna tryggere i møte med verden uavhengig av hvem de finner ut at de selv er i den. Mange tar kanskje for gitt at de fremviser gode holdninger, men det er ikke sikkert at du har vært tydelig nok, avslutter Endestad.