Kjøper du tannblekemidler på nett, risikerer du å bruke produkter som ikke er tillat i Norge og som kan være skadelige, viser en undersøkelse NRK Forbrukerinspektørene har gjennomført.

– Jeg er sjokkert over at en får kjøpt midler som kan være så skadelig, sier Camilla Fiorello Conrad (19).

Camilla Fiorello Conrad og Helene Ingvorsen skulle teste tannbleking for NRK. Da det ble funnet for høye verdier av hydrogenperoksid, ble forsøket droppet. Foto: Mattias Müller / NRK

Hun og venninnen Helene Ingvorsen skulle teste blekemidler for NRK, men testen ble avblåst.

Jon E. Dahl, professor og direktør ved NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer, fant nemlig ulovlige mengder av blekestoffet hydrogenperoksid i to av de fem midlene han undersøkte.

– Jeg fraråder bruk av disse blekemidlene, sier han til NRK.

Professor Jon E. Dahl tester blekestrips med 14 prosent hydrogenperoksid. Foto: MATTIAS MÜLLER/NRK Du trenger javascript for å se video. Professor Jon E. Dahl tester blekestrips med 14 prosent hydrogenperoksid. Foto: MATTIAS MÜLLER/NRK

Etseskader i huden

I Norge og EU er det av helsemessige grunner ikke lov å selge midler med mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid til andre enn tannleger.

– Dette er ikke trygt. Det kan gi etseskade i tannkjøttet, skade emaljen og på sikt nerven, advarer professoren.

Her ser vi hva som skjedde da NRK Forbrukerinspektørene påførte høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid på tykk grisehud. Her var innholdet 30 prosent. Foto: NRK

Blekemidlene NRK undersøkte:

Crest 3 D Whitestrips Supreme bestilt fra caliwhitenorge.com

Amazing Teeth Whitening kit fra scandinaviansmile.no

Premium White fra premiumwhite.no

iWhite2 Instant fra apoteket

Smilelab S fra Vita

Midlene som inneholdt ulovlige mengder hydrogenproksid i henhold til norsk og europeisk reglement var Crest 3 D Whitestrips Supreme og Amazing Teeth Whitening kit. De andre tannblekemidlene blir vurdert som lovlige.

Crest 3 D hadde hele 14 prosent hydrogenperoksid.

Da firmaet som solgte dette midlet oppgir å ikke være en norsk nettbutikk, men et amerikansk selskap uten lager i Norge, faller salget utenfor EUs lovgivning. Kjøper regnes da som importør om må selv være oppmerksom på gjeldende regler.

NRK har fått professor Jon E. Dahl til å vurdere tryggheten til fem ulike produkter som er kjøpt på nett og i butikk. Foto: Janne Seime Siler / NRK

Amazing Teeth Whitening kit hadde ingen innholdsfortegnelse. En labtest utført hos NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer, avslører at midlet inneholder sju prosent hydrogenperoksid.

Da NRK kontaktet selger, ga selger uttrykk for at de ikke var klar over ulovligheten, og fjernet midlet fra nettsiden.

Premium White oppgir at de er innenfor lovlig grense av peroksider. Hverken nettbutikken eller firmaet som selger produktet har svart på NRKs henvendelser.

– Misfarging blir ikke fjernet

Det finnes også lovlige blekeprodukter uten peroksider. Disse inneholder gjerne syrer eller natriumbikarbonat som blekemiddel. Av produktene i vurderingen er iWhite fra Vitus Apotek og Smilelab S fra Vita uten peroksider, men med syrer som blekestoff.

Men Dahl er også kritisk til bruk av syre.

– NRKs stikkprøve viser at folk kan kjøpe i utgangspunktet helseskadelige kjemikalier og bruke dem akkurat som de vil hjemme på badet, sier professor Jon E. Dahl. Foto: Gard Brox Jensen / NRK

– Misfarging blir ikke fjernet, men syren endrer lysbrytningen på overflaten, slik at tennene umiddelbart kan se hvitere ut. Jeg anbefaler uansett ikke bruk av syre over tid, da det kan tynne ut emaljen og være slimhinneirriterende.

Vitus Apotek som selger iWhite svarer at produktet har blitt kontrollert og vurdert til å oppfylle juridiske og faglige kvalitetskrav. Leverandøren svarer i tillegg at blekeeffekten ikke bare skyldes en kortvarig lysendring, men er ekte og vil vare en stund.

Vita svarer via sin leverandør av Smilelab S at de ikke har fått klager på etseskader, og at produktet ikke utgjør noen helsefare hvis instruksjonene følges.

En annen årsak til at eksperten fraråder bruk av hjemmebleking, er at hverken skinnen eller stripsen er skreddersydd for din munn. Dersom blekemidlet har noen effekt, risikeres etseskade i tannkjøttet.