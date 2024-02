Å gå til tannlegen regelmessig kan være en selvfølge for noen, mens andre kvier seg kanskje litt mer.

Det kan være på grunn av tannlegeskrekk, men også skrekken for summen som står på regningen etterpå.

Siden det kom til Norge i 2016 har tilbudet av tannhelseforsikringer økt.

Har du tannlegeskrekk? Det hadde Leslie, som ikke hadde vært hos tannlegen siden 1992. Nå har han fått et nytt smil.

Din tannforsikring, Norsk tannhelseforsikring og If er blant aktørene som tilbyr forsikringen.

Hvor mange kunder som har tegnet slik forsikring, ønsker ingen av selskapene å opplyse til NRK. Men Norsk Tannhelseforsikring sikter mot 100.000 kunder til sammen i Norge og Sverige i løpet av dette året.

Men hva dekker en slik forsikring?

– Det dekker uforutsette tannlege-kostnader du måtte få når du har vært hos tannlegen, eller om du er uheldig å ha fått en skade, sier Frøydis Øien, salgssjef i Norsk Tannhelseforsikring.

Frøydis Øien, salgssjef i Norsk Tannhelseforsikring. Foto: Privat

Dekker ikke alt

Hun sier tennene generelt blir slitt gjennom levetiden, men at du kan få behov for ekstra behandling.

– Det kan hende du får hull i tennene, knekker en tann eller trenger en rotfylling. Da dekker forsikringen det.

Men forsikringen dekker ikke alt.

– Det finnes jo noen unntak. For eksempel kjente tannbehandlingsbehov som fjerning av visdomstenner. Forsikringen må også tegnes før skaden har skjedd. Har du hull i tennene fra før, vil ikke forsikringen dekke dette, sier Øien.

Visste du at i 2022 satt Stavanger kommune av 25 millioner kroner til tannhelse?

– Kan heller settes på sparekonto

– Tannlegeforeningen er verken for eller imot tannhelseforsikring, men registrerer at det er et behov med tanke på økningen i markedet. Vi vet at mange synes det er for høye utgifter hos tannlegen.

Det sier fagsjef i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Fagsjef i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum. Foto: Den norske tannlegeforening

Hun legger vekt på at det er viktig at man forstår hva man kjøper.

– Det er viktig at pasienten selv vurderer sin egen situasjon og er nøye med vilkårene i disse forsikringene. Vi er veldig opptatte av at pasientene skal ta et informert valg.

Steinum tror at man kan få mye igjen for å heller spare summen forsikringen koster hver måned.

– Hvis man er usikker på om det er noe man trenger, kan man heller sette den månedlige summen på en sparekonto. Da kan man heller bruke de pengene på noe annet, om man ikke trenger dem til tannhelse i fremtiden, sier hun.

Noe som kan være kostbart å rette opp i hos tannlegen er syreskader. Så mye som én av tre unge har syreskader på tennene, ofte forårsaket av for mye inntak av energidrikk og brus.

Avsluttet samarbeidet

LOfavør, et fordelsprogram for personer som er organisert i LO-forbund, tilbød tannhelseforsikring til sine medlemmer fra 2017.

Rådgiver og ansvarlig for LOfavør, Jakob Tveit. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Men i 2021 var det slutt.

– Vi fikk ikke nok medlemmer til å benytte medlemsfordelen slik at prisen forsvarte seg, sier ansvarlig for LOfavør, Jakob Tveit.

Ikke hørt om forsikringen

Judith Izurieta, student ved Universitetet i Stavanger, går regelmessig til tannlegen. Hun har ikke hørt om tannlegeforsikring før.

– Jeg har 100 prosent jobb, så jeg har råd til å gå til tannlegen når det trengs. Men jeg har ikke hørt om forsikringen før.

For venninnen Ida Heggland er ikke tannlegen noe hun setter høyt på prioriteringslisten.

Ida Heggland og Judith Izurieta hadde ikke hørt om tannhelseforsikring før. Foto: Andrea Mælumshagen Molland / NRK

– Jeg synes det er dyrt, så det er ikke noe jeg vil bruke penger på. Man går ikke til legen om man ikke er syk heller, liksom, sier hun.

Finnes andre stønader

– Det er viktig at pasienten er klar over at tannlegen kan hjelpe til å bidra med offentlig stønad. Folketrygdens stønadsordning gir støtte til enkelte tilstander, som for eksempel tannkjøttsykdom eller andre ting, forklarer Steinum.

Hun tror noe av det lureste er å være flink med forebyggingen.

– Det aller viktigste er å være flink hjemme med tannpuss, gjerne fluorskyll og tanntråd. Å gå regelmessig til tannlegen er viktig. Går det lang tid mellom hver gang, så kan det bli kostbart.