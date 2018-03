Helt siden 2004 har bensinprisene fulgt et fast mønster gjennom uken, med lavest pris mandag morgen. Men etter at en av de store kjedene i fjor bestemte seg for å bryte mønsteret, så er bensinprisene i spill.

Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet fikk svært spennende dager på jobb da en av de store bensinstasjonkjedene valgte å bryte det faste prismønsteret. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Hadde dere spurt meg for et halvt år siden, så hadde det vært enkelt å svare på når det er billigst, forteller Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet.

Se Forbrukerinspektørene på NRK TV

Det er Faktisk.no og Forbrukerinspektørene som har samarbeidet om å sjekke hvordan prismønsteret er, men det skulle vise seg å være en vanskelig oppgave.

Ingeborg Rygh Hjorthen har faktasjekket påstanden om at «det er billigst å fylle bensin mandag morgen». Foto: Runar Lindseth / NRK

– Det finnes ikke noe mønster lenger, så det kan godt hende det er billigst mandag morgen, men det kan like gjerne ikke være det, sier Ingeborg Rygh Hjorthen som har faktasjekket saken for Faktisk.no.

Hele faktasjekken kan du lese nedenfor.

Fra før har vi faktasjekket om proteinpulver er veien til drømmekroppen, og om man kan drikke flaskevann som har gått ut på dato.