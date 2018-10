Må man trekke ut kontakten i tordenvær?

Se Forbrukerinspektørene i NRK TV her!

I et normalår registreres det litt over 100 000 lynnedslag i Norge, og hver tredje nordmann har fått elektrisk utstyr ødelagt av lynet. Samtidig svarer 56 prosent av i en undersøkelse fra If forsikring at de ikke trekker ut kontaktene når det er varslet torden.

– Det bør man gjøre. Vi omgir oss med mer elektronisk utstyr enn tidligere, og det gjør oss mer utsatt for den type skader lyn kan medføre, sier Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Lynet kan slå ned langt unna og likevel føre til skader. Selv én kilometer fra nedslaget kan fjernsyn, data og frysere slås ut, men Rygh Pedersen sier man lett kan sikre seg mot de fleste skadene ved å installere overspenningsvern.

– Alle hus bygget etter 2012 har dette installert, men det er ikke dyrt å ettermontere det hvis du bor i et eldre hus eller leilighet. Men,” legger hun til: “aller best er det å trekke ut kontakten. Da er du helt trygg, sier Rygh Pedersen.

