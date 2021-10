Sele tildeles prisen for sitt skarpe innblikk i de store politiske spørsmålene, og for tilstedeværelsen i livene til menneskene i bøkene «Jølster hotell: Historier fra et asylmottak» (2017) og «Einars bok» (2021)

– Det å skrive bøker er en litt ensom jobb. Å nå ut til lesere og anmeldere, i tillegg til å bli anerkjent med pris, er stort. Det får meg til å tenke at stemmen min har blitt hørt.

Allerede nå merker hun betydningen prisen har for henne.

Språkprisen gjør at Sele føler seg hørt. Foto: Samlaget

– Det gir meg tro på å skrive, at det nytter, at historiene er sterke og at bøkene treffer folk. Det er en stor inspirasjon.

– Uredd og følsom

Hver høst deler Språkrådet ut språkprisen, til en forfatter som, på ypperlig vis bruker norsk i sakprosa. Prisen kan gå til et enkelt verk, eller til samtlige av en forfatters verk de siste fem årene.

Juryen, som ledes av Kaja Schjerven Mollerin, begrunner tildelingen som følger:

«Gjennom de 20 årene hun har vært skribent og forfatter, har hun utviklet en konsistent og egenartet portrettkunst i skrift. Det ligner et paradoks at en som selv er så diskré til stede i bøkene hun skriver, samtidig gir fortellingene et så personlig avtrykk, men leseren skjønner raskt at den stillfarende fortellermåten er selve kunststykket.»

Videre står det:

«Hun er en uredd og følsom forteller. Hun har et skarpt blikk for detaljer, men også for den høye himmelen over livet til enkeltmenneskene.»

Skriver om folks liv

I «Jølster hotell» oppsøker Sele flyktninger på det gamle Jølster hotell, som har blitt omgjort til asylmottak.

Sele tildeles prisen for blant annet «Jølster hotell». Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Jeg fikk plutselig 100 nye naboer fra forskjellige land i Afrika og Midtøsten. Jeg ble ganske nysgjerrig på de nye naboene, så da tenke jeg: hva skjer hvis jeg går inn der? Hvordan har de det der?

Det er slike opplevelser som inspirerer de fleste bøkene hennes.

– Når du går inn i livshistorien til enkeltmennekser, åpner det alltid opp mot større spørsmål. For eksempel: Hvordan er norsk asylpolitikk, hvordan tar vi imot folk? Dessuten også mer tidløse, eksistensielle spørsmål, som: Hvordan klare føle seg hjemme i verden igjen, etter å ha opplevd en livskrise?

Håper det hjelper andre

Nå håper hun flere vil dra nytte av bøkene hennes.

– Bøkene mine har hjulpet meg med å få svar på vanskelig spørsmål. Så formålet er at bøkene mine også skal være til hjelp for andre.

– Språkprisen kommer med en pengepremie på 100 000 kr, hva skal du bruke de på?

– De skal jeg bruke på å lage et rom for skriving.