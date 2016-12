Verden minnes George Michael

Bare 53 år gammel døde sangeren i sitt hjem i landsbyen Goring i Oxfordshire vest for London 1. juledag. Ifølge hans manager døde han fredfullt. Trolig var det hjertet som stanset.

Nyheten har vekket hyllester, gode minner og sorg blant hans mange tilhengere verden over. Flere peker på at mange store artister har dødd dette året, og nevner David Bowie i januar, Prince i april, Leonard Cohen i november, og nå George Michael. Flere bruker emneknaggen #theyearthemusicdied (det året musikken døde).

Poplegenden Elton John sier han er dypt sjokkert over dødsfallet til «en elsket venn, en brilliant artist og den vennligste og mest sjenerøse sjel». Han postet et bildet av seg selv og George Michael i lykkeligere tider på Instagram i går kveld.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Madonna minnes George Michael med et videoklipp fra 1989 da hun delte ut en pris til ham i et TV-show:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fotballegenden Gary Lineker sier det mange tenker:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den britiske komikeren Ricky Gervais nekter å tro det:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andrew Ridgeley som var George Michaels partner i popduoen Wham på 1980-tallet, sier han er sønderknust over tapet av en elsket venn. Sammen sto de bak megahiten «Wake Me Up Before You Go-go» i 1984:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

La Toya Jackson, søsteren til Michael Jackson som også døde tidlig, hyller George Michael for hans store talent:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn hyller George Michael for hans støtte til fagbevegelsen og som forkjemper for seksuelle minoriteters rettigheter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, skriver på Twitter at hun la seg i går kveld mens hun lyttet til hans musikalske mesterverk. Samtidig retweetet hun en rekke meldinger som hyllet sangeren, og hun beskriver hans musikk som «the soundtrack to my teenage years»:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den britiske popgruppen Duran Duran, som også herjet hitlistene på 1980-tallet, minnes også George Michael og hans store talent:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sara Dallin, kjent fra jentebandet Bananarama, sier hun er knust av sorg over tapet av en av hennes eldste venner:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere trekker fram George Michael som en nyskapende og fremtidsrettet musiker. På Twitter trender et videoklipp fra «Wham! Rap». Sangen ble gitt ut i 1982, men floppet først. Senere ble rap'en en kjempehit. Tidlig på 80-tallet var rap et nesten ukjent amerikansk fenomen, men George Michael og partner Andrew Ridgeley var tidlig ute også her.