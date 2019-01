NRKs klassikanmelder Eystein Sandvik har plukket ut det han mener er vårsesongens mest spennende begivenheter.

1. Benjamin Brittens opera Billy Budd

Den Norske Opera og Ballett. Premiere fredag 18. januar.

Benjamin Britten, forrige århundres viktigste operakomponist.

Billy Budd er kanskje den beste operaen av forrige århundres viktigste operakomponist: Benjamin Britten. Ikke la deg skremme av at dette vakre, gåtefulle og opprivende operastykket har KUN MENN på scenen.

Med utgangspunkt i Herman Melvilles siste roman handler Billy Budd om noen av de grunnleggende aspekter ved tilværelsen: skjebne, uskyld, frelse, kampen mellom det gode og det onde, og ikke minst: undertrykt homoseksuelt begjær.

Dessuten har du sjansen til å lære en god del sjømannssjargong fra den britiske marinen i tiden etter Den franske revolusjon.

Se operaens video fra forberedelsene:

Bli med inn på prøvesalen og se vår storsatsning Billy Budd bli til! Brittens opera har aldri tidligere vært satt opp i... Publisert av Den Norske Opera & Ballett Torsdag 13. desember 2018

2. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Barokkfest i Trondheim 29. januar.

Giovanni Battista Pergolesis vakre Stabat Mater kan oppleves i Nidarosdomen.

Visste du at Norges beste tidligmusikkfestival arrangeres i Trondheim? I månedsskiftet januar-februar har du sjansen til å høre noen av Europas fremste utøvere innenfor barokkmusikk.

Blant disse finner vi det franske barokkorkesteret Le Poème Harmonique, som fremfører Pergolesis uendelig vakre Stabat Mater sammen med tidsriktig liturgisk sang fra 1700-tallets Napoli.

Etter dette er det bare å sjangle tilfreds inn på en av bartebyens mange nye trendy pizzarestauranter.

3. Gisle Kverndokks nye kirkeopera Upon this Handful of Earth

Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, søndag 24. mars

Gisle Kverndokk har skrevet opera om global oppvarming.

Global oppvarming er menneskehetens største utfordring. Gisle Kverndokks nye kirkeopera forteller historier om menneskeliv rammet av klimakatastrofer. Den ble urfremført i New York for et snaut år siden, og presenteres nå som den største satsingen under Oslo internasjonale kirkemusikkfestival.

Kverndokk er Norges svar på Leonard Bernstein. Han skriver musikk det er ytterst vanskelig å ikke la seg bevege og begeistre av, og mottok kritikerprisen i fjor for barneoperaen Purriot og den forsvunne bronsehesten.

Kanskje blir dette vårens store begivenhet på musikkfronten.

4. Beethovens Niende symfoni

I Bergen med norske stjernesolister. 2. mai.

Marita Sølberg er solist i Beethovens 9. symfoni.

Ludwig van Beethovens enorme niende symfoni står i en særstilling i musikkhistorien. Den ble nylig fremført av Oslo-Filharmonien til stor begeistring, men dette kan bli enda bedre.

Bergen Filharmoniske Orkester spiller knallgodt under sin sjefdirigent Edward Gardner, og her får du i tillegg fire unge norske solister i toppsjiktet, med sopran Marita Sølberg i spissen. Med litt flaks skinner sola også.

Da finnes det knapt noe bedre sted en ettermiddag tidlig i mai enn Bergen.

5. Händels opera Xerxes

For den som liker seg best hjemme: Stefan Herheims oppsetning fra Deutsche Oper am Rhein. Kan strømmes gratis fra 29. januar.

Stefan Herheims Xerxes kan sees fra sofaen.

Stefan Herheim er vår største operastjerne, og en av de mest etterspurte operaregissører for tiden. Denne oppsetningen av Xerxes (kjent for sin monsterhit «Ombra, mai fu», eller «Händels largo» som den også kalles) hadde opprinnelig premiere ved Komische Oper i Berlin allerede i 2012, men settes nå opp på nytt i Düsseldorf.

Du kan strømme den så mye du vil på det fantastiske nettstedet operavision.eu fra 29. januar og omtrent et halvt år framover. Her får du alt det opera skal være: smart, fantastisk, uendelig vakkert og totalt crazy.

Finn fram popkorn!

Hør også Eystein Sandviks tips i radioprogrammet Spillerom.

