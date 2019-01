Denne 19-åringen tror musikkekspertene mest på i 2019

Kopierte Ed Sheeran Marvin Gaye?

Ein amerikansk jury skal vurdere om Ed Sheeran har plagiert «Let's get it on». Dette melder BBC. Ein dommar fann «betydelege likskapar» mellom Marvin Gaye-låten og Ed Sheerans «Thinking Out Loud». Dermed blir det opp til juryen å bestemme. Det er slektningar av medkomponisten bak «Let's get it on» som har tatt saka til retten. Ed Sheeran sjølv hevdar han ikkje er skuldig.