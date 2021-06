Siden «Reisesjekken» på 90-tallet har Tv-kanaler og strømmetjenester laget hundrevis av sjekkeprogrammer for å friste seerne – med temaer om alt fra bonderomantikk til nakendating.

I «Sexy Beasts» tar Netflix genren til et nytt nivå. De utfordrer deltagerne til å glemme utseendet – og ta sitt kjærlighetsvalg basert på personlighet.

I programmet skjuler deltagerne til enhver tid sine ansikter bak masker mens de leter etter den store kjærligheten på ulike stevnemøter.

Utkledd som delfin, panda, okse, fugleskremsel, djevel og en rekke andre skapninger viser klippene deltagerne på stevnemøter. I fornøyelsesparker, på romantisk hestetur, på pub og restaurant.

Romantikk ser ut til å oppstå i scenene Netflix har sluppet. De viser blant annet en maskekledd ape kysse en djevel – med begrenset suksess.

TØRT KYSS: Deltagerne er kledd i masker under stevnemøtene. Det gjorde kyssing komplisert. Foto: Skjermdump, Netflix

– Jeg kysset denne jenta og jeg vet ikke hvordan hun ser ut, sier mannen bak apemasken senere.

Ungkaren + Maskorama = Sexy Beasts

På sosiale medier reagerer folk med både vantro og latter – og vitsene om Netflix-satsingen er mange.

– Har «Ungkaren» paret seg med «Maskorama» under et dyretreff?, spøker Time Out på sine sider.

VEKKER REAKSJONER: Datingshowet «Sexy Beasts» har blitt en snakkis etter at Netflix publiserte en smakebit på internett.

«Bisarr», skriver avisa Independent. «Sexy Beats får internett til å måpe», melder Washington Post etter å ha sett promoen der en panda blant annet spør en okse om han har helseforsikring.

«Sexy Beasts tar blind dates til et veldig rart, nytt nivå» konstaterer US Weekly.

Serien på seks episoder har premiere 21. juli – og strømmetjenesten er allerede i gang med innspillingen av sesong to, skriver Variety.

Skaper nysgjerrighet

Netflix satsing er en adapsjon av det britiske sjekkeprogrammet med samme navn fra 2014. Den britiske varianten lot det bli med seks episoder.

– Jeg tror helt sikkert at dette vil finne et publikum. Netflix har jo en tendens til å finne publikum uansett siden de potensielt kan nå hele verden, sier TV-serie-ekspert og førstelektor Gry Cecilie Rustad ved Universitetet i Bergen til NRK.

– Masked singer ble en kjempesuksess og datingreality har vært en kjempepopulær sjanger i mange år. Man tar datingsjangeren og tilsetter galskapen og lekenheten fra Masked singer for å få en ekstra wow-faktor og for å skille seg ut, sier hun.

Hun mener all forhåndsomtalen tyder på at Netflix har lyktes med markedsføringen. Spørsmålet er om dette er et konsept som vil vare.

– Mange kommer nok til å se på det fordi de er nysgjerrige, men så er spørsmålet om folk kommer til å fortsette med å se på det når de har sjekket det ut.

Fra nakendating til kostymedrama

SPEKTAKULÆRT: TV-ekspert Gry Cecilie Rustad tror programmet vil tiltrekke seg mange seere, men er spent på om det vil vare. Foto: FRANCESCO,SAGGIO / Pressebilde

Datingreality-sjangeren har kommet i mange ulike former opp gjennom historien. Fra bonderomantikk til nakendating i Naked attraction som ett av de siste tilskuddene.

– Er dette en motreaksjon på nakendating?

– Kostymene er i seg selv spektakulære, og så har du gimmicken med at det handler om deltakernes personlighet. Men vi har jo også tidligere hatt datingprogrammer hvor det først og fremst har handlet om personlighet. For eksempel Dating in the dark hvor deltakerne datet i stummende mørke, sier Rustad.

– Hva tror du er årsaken til at datingprogrammer i alle varianter fortsatt har så stor appell?

– De fleste er jo opptatt av å finne kjærligheten. Derfor har slike programmer en stor universell appell. Det tror jeg gjelder uavhengig om man er i et lykkelig parforhold eller single. Det er fascinerende å se folk forelske seg og hva de faller for hos hverandre.