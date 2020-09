TV-bransjen feirer seg selv via «hjemmekontor»

Det blir ingen røde løpere, kjolespørsmål eller stappfulle saler med stivpyntede filmstjerner når den første Emmy-utdelingen etter koronautbruddet skjer natt til mandag norsk tid.

I stedet får seerne oppleve et show hvor mange av de nominerte er filmet direkte i sine egne hjem mens de kommuniserer direkte med kveldens vert Jimmy Kimmel og hans prisutdelere. Mer enn 100 av de nominerte er dermed tilstede via den type hjemmekontor mange har blitt vant til under koronaen.

Les Filmpolitiets serietips før Emmy-utdelingen.

Tilsendt hjemmekontor-kit

De nominerte som skal være med hjemmefra har fått tilsendt en forundringspakke fra produsentene for å sikre at sendingen går som smurt. Den inneholder lys, mikofon, laptop og kamera.

Og den uformelle settingen bidrar til å senke kravet til kleskode. Produsenten av showet oppfordrer de nominerte til å kle seg som de vil, og gjerne vise fram barn og kjæledyr hjemme i stua når prisene skal deles ut.

Samtidig skal representanter for Emmy overrekke mange av prisene der de nominerte er.

- Det kommer til å stå en person utenfor døra mi med en Emmy-statuett, som jeg kanskje ikke vinner, avslørte skuespiller Brian Cox (nominert for «Succession») til BBC tidligere denne uka.

Showet sendes på ABC og strømmetjenesten Hulu Live, og Emmy håper at den nye viren kan øke seertallene etter å ha opplevd fallende interesse de siste årene. I fjor var det 6,9 millioner som så showet, noe som var et bunnpunkt.

HBO-serien «Watchmen» hylles med 26 Emmy-nominasjoner, men kanalen fortsetter ikke med serien fordi serieskaperen ikke vil lage mer enn én sesong. Foto: Warner Bros. Interactive

Netflix leder nominasjonskampen

Gleden av å ha aller flest nominasjoner til Emmy-priser i år tilfaller HBO-serien Watchmen (26), som snodig nok ikke får noen flere sesonger enn den ene.

The Marvelous Mrs Maisel, som tar for seg standup-scenen i New York på 1950-tallet har nest flest med 20. Succession, som er dramet om arverekkefølgen i et amerikansk mediekonsern, følger med 18.

Her kan du se alle nominerte.

I kampen mellom Netflix og HBO om å ha flest nominasjoner er stillingen 160-107 fordel Netflix. Innenfor de 11 mest prestisjefylte kategoriene leder Netflix 16-13. Emmy-prisene deles ut av Television Academy hver år for å hedre de beste showene i TV-bransjen.