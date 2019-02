Tre norske forfattarar nominert til Nordisk råds litteraturpris

Tok hjem flest Brit Awards

DJ-en Calvin Harris og gruppen The 1975 ble de to mest prisvinnende artistene under musikkprisutdelingen Brit Award, med to priser hver, skriver BBC. The 1975 fikk pris for beste album med «A Brief Inquiry Into Online Relationships» og beste britiske gruppe. Calvin Harris fikk prisen for beste single for låten «One Kiss» sammen med artisten Dua Lipa (bildet). Harris fikk også prisen for beste produsent.