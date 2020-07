Topp-blogger om sosial angst: Verst da skoletiden var over

– Det sosiale nettverket var borte, sier hun. Tidligere var hun vant til å ha elever rundt seg som tok kontakt. Da skoletiden var over begynte en ny tid.

– Det var ikke noen som kom bort til deg i skolekantina lenger. Man skulle klare seg selv. Du er på en måte helt alene og skal gjøre alt selv. Det var veldig ubehagelig, sier hun.

Anniken Jørgensen sier budskapet i hennes roman» Og så kom regnet»er at folk skal kjenne seg igjen og vite at de ikke er alene om å ha angst. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Når angsten kommer blir du veldig stresset, føler stort ubehag og begynner å kaldsvette litt. Hodet henger ikke helt sammen med kroppen og du blir tungpustet, forteller Anniken Jørgensen til NRK.

I boken «Og så kom regnet» beskriver den kjente bloggeren hvordan angsten kan arte seg. Alle personene i romanen er oppdiktet, men hovedpersonen Natalie har mye felles med forfatteren. Det kunne like gjerne vært henne selv, forklarer hun.

Hun peker på at uansett forutsetninger i livet kan mange oppleve sosial angst. Det at mange unge sliter med disse følelsene viser også flere undersøkelser de siste årene.

Tall fra Folkehelseinstituttet og Norsk Helseinformatikk viser at i underkant av 10 prosent av befolkningen har sosial angst i løpet av ett år. 10–15 prosent har sosial angst i løpet av livet. Gjennomsnittlig debutalder er 14 år. Og ni av ti opplever det for første gang før de har fylt 25 år.

Tøft å skulle gå ut døra hjemme

– Det er ikke nødvendigvis det å stå i store folkemengder, men kanskje det å skulle gå ut døra hjemme og vite at det er mennesker der ute. Og det å snakke med mennesker du ikke kjenner som ser på deg, forteller hun. Anniken Jørgensen sier at det kan noen dager være en kamp å gå ut døra.

Hun gikk en periode til psykolog, men mener hun først og fremst må greie å leve med denne berg-og-dal-banen selv.

Anniken Jørgensen er best kjent som en av landets mest suksessrike bloggere, Annijor. Her er hun til stede på Vixen Blog Awards. Foto: Vidar Ruud

Netthjelp

Mange som har sosial angst opplever at det kan være en barriere å gå ut for å få hjelp av en psykolog. Nettmøter har vist å være en god løsning.

Psykolog Omid Ebrahimi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo har studert behandlingsmetoder.

– Vi vet at ulike mennesker kan ha behov for forskjellige typer behandling, og har derfor sett på hvor gode disse behandlingsformene er sammenlignet med hverandre. Et av hovedfunnene i studien er at digitale behandlingsformer, som for eksempelvis internettbasert psykologisk behandling og virtual reality-behandling er like effektivt som tradisjonelle ansikt-til-ansikt terapier for presentasjonsangst og sosial angst, sier han.

Omid Ebrahimi forteller at man har sett på metoder som bruker nettmøter som behandlingsmetoder for sosial angst. Han er psykolog ved Institutt for Psykologi i Oslo. Foto: Lisa Melvær / UIO

Han sier at det er ulikt fra person til person når i livet man opplever sosial angst.

– Vi vet at mange kan begynne å oppleve disse ubehagelige følelsene allerede tidlig i tenårene, sier han.

Være seg selv

Anniken Jørgensen fokuserer også på at det kan være vanskelig for mange å være seg selv. For selv om man virker vellykket på utsiden, trenger man ikke ha det kjempefint inni seg, mener hun.

Hun tror at mange ikke greier å være seg selv, fordi de ikke er trygge på menneskene rundt seg. De later som de er den morsomste i gjengen, den kuleste i gjengen og midtpunktet. For hvem har lyst til å henge med den som har det kjipt hele tiden? spør hun.

– Det er ikke skummelt å prate om hvordan man har det, sier hun.

Anniken Jørgensen forteller at hun den ene dagen kan være på en konsert med tusen mennesker rundt deg og synes det er greit. Og neste dag gruer seg til å gå ut døren for å gå på matbutikken. Alle som har det slik skal vite at de ikke er alene om det, avslutter hun.