Testet promilleeksperiment hjemme: – Glemte navnet på moren min

Hvordan hadde livet vært om man hadde levd det med en grunnpromille på 0,5? Teorien om at livet hadde vært bedre, blir skildret gjennom fire lærerkolleger i forestillingen «Et glass til» på Christiania Teater.

Skuespillerne Nader Khademi, Ingar Helge Gimle, Sven Nordin og Christian Skolmen spiller lærerne som bestemmer seg for teste ut den omdiskuterte hypotesen.

Nader Khademi, Ingar Helge Gimle, Christian Skolmen og Sven Nordin spiller lærere i en midtlivskrise i «Et glass til». Foto: Øyvind Ganesh

Gimle og Khademi gjester Lindmo denne uken, og der snakker de om sine tanker rundt teorien, og hva de gjør for å oppnå den beste rusfølelsen.

– Det er ingen tvil om at alkohol kan være bra for oss. Man kan blunke og smile til livet, og føle at alt faller på plass, forteller Gimle.

«Et glass til» er basert på den danske filmen «Druk» som har gjort stor internasjonal suksess, og som vant Oscar-prisen for beste internasjonale film i 2021.

Ingar Helge Gimle har hatt sin dose med alkohol i livet. Nå er det andre ting som gir han rus. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Khademi lot seg inspirere av teorien etter han så filmen i 2020, og utførte et promilleeksperiment i en hel uke.

– En veldig skummel opplevelse

Ifølge teorien skal en «lykkepromille» på 0,5 øke kreativiteten, og man får et mer åpen sinn. Lærerne i «Et glass til» opplever at både undervisningen og selvtilliten får en oppsving – men det resulterer også i alvorlige konsekvenser.

Konsekvenser ble det også for Khademi da han gjorde eksperimentet hjemme.

– Da jeg så filmen på kino hørte jeg en forfatter og en psykiater snakke om dette med rusbruk kontra rusmisbruk, som jeg syntes var veldig interessant. Jeg måtte jo bare prøve det selv, så på vei hjem fra kinovisningen dro jeg innom polet og kjøpte en flaske med sprit, forteller skuespilleren.

Nader Khademi gjør seg klar i sminkestolen før han skal gjeste Lindmo. Foto: Sara Marie Broen / NRK

Khademi var ikke på jobb i denne perioden. Norge var stengt ned, det var pandemi og han hadde hverken barn eller kjæreste å ta hensyn til.

– Jeg stod opp, og tok to enheter hver tredje time frem til klokken 20.00 på kvelden. På morgen startet jeg med «frokostshotsene», så spiste jeg frokost. Da var jeg i en varm, lun og deilig rus, forklarer han.

Følte seg senil

Musikken var deilig og soloppgangene var mye finere enn de pleide å være. Han pratet også masse i telefonen – som han også synes var mye gøyere enn før.

– Jeg var veldig kul på telefonen, og følte meg nok kulere enn jeg egentlig var. Men etter hvert ble jeg veldig «knipsete» i tankeprosessen min. Alt ble litt sånn: «Hvor var det jeg la den greia igjen ...», «hva heter den ...», «hva var det jeg skulle nå ...».

Helt på tampen ble han så surrete at han ble redd.

Nader Khademi i stolen hos Anne Lindmo. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg klarte å glemme fornavnet til moren min i 15 lange sekunder. Da ble jeg livredd. Det var en veldig skummel opplevelse, forteller han.

Han kom til det punktet der han hadde fått nok.

– Det lille vinduet inn i den senile tilværelsen skremte meg såpass at jeg tenkte at nå runder jeg av. Dette er ikke en bærekraftig måte å føle seg bra på.

– Alkohol er juks

Khademi har funnet andre måter å få rusen som alkoholen gir.

– Jeg har mye glede av meditasjon, gå i skogen og bare puste. Det gir meg mye av det samme som alkohol, bare at det er mye sunnere.

Nader Khademi har funnet alternative måter å kjenne på rus i livet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

36-åringen har også lagt sin elsk på effekten av iskaldt vann.

– Hvis man sitter å kjenner på den lille angsten, og tenker at det hadde det vært digg med et glass vin eller to for å numme den, så burde man gå inn i dusjen og ta en iskald dusj i to minutter. Da jobber kroppen på høygir for å varme seg opp igjen, og den har ikke kapasitet til noe annet, forklarer han og fortsetter:

– Jeg pleier å fylle badekaret med iskaldt vann, hoppe oppi – får kontroll på pusten – også går jeg opp igjen. Jeg elsker det. Alkohol er juks for å takle livet, mener han.

Skuespillerkollega Gimle forteller at han nesten sluttet å drikke etter han ble over 60 år.

Inge Helgar Gimle som Tommy i «Et glass til». Foto: Øyvind Ganesh

– Det går mest i Villa-brus, te og kaffe. Det er nesten så jeg synes at alkohol kan smake litt blekk.

Nå er det tennis, venner og motorsykkelen som gir han den rette rusen.

– Når jeg kjører motorsykkel tenker jeg ikke på noe annet enn å være på veien. Det er helt magisk å sitte på den. Man må være så til stede, og det er en fin lykkekonsentrasjon, forteller han.

Se intervjuet med Nader Khademi og Ingar Helge Gimle på Lindmo fredag klokken 21:40 og når du vil i NRK TV.