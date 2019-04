Denne sangen, med Etta James, handler om å være skikkelig takknemlig for at eeendelig, så fikk du din kjære.

Her er starten av sangen:

“....?.... my love has come along

My lonely days are over and life is like a song, oh yeah

....?.... the skies above are blue

My heart was wrapped up in clover

The night I looked at you”

Vi har fjernet det samme to steder denne teksten. Det som er fjernet er også sangens tittel. Vet du hva den heter?