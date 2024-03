Studie: Googles søkemotor blir dårligere

Lofoting blir redaktør i Norges største lokalavis

Mads Yngve Storvik fra Gravdal i Lofoten er ansatt som ny ansvarlig redaktør i Romerikes Blad. Det opplyser aviskonsernet Amedia i en pressemelding, ifølge NTB.

– Jeg har bodd over 20 år på Skedsmokorset, og for meg er det en drømmejobb å bidra til at Romerikes Blad er den viktigste avisa for en befolkning i kraftig vekst, sier Storvik i pressemeldingen.

Han har tidligere vært redaktør i NTB, sjefredaktør i Nationen og informasjonsdirektør i Posten Norge.

Romerikes Blad regnes som landets største lokalavis med rundt 31.000 abonnenter, ifølge bransjenettstedet Medier24.

Storvik tar over som leder i avisa etter Rune Bernhus som har vært konstituert i stillingen det siste året. Han begynner i jobben 1. mai.