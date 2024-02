– I dag er det en stor dag. Det er en stor dag for oss i Google. I dag kunngjør vi byggingen av vårt nye datasenter her i Skien.

Det sier norgessjef i Google Tine Austvoll Jensen på et pressetreff i Skien onsdag ettermiddag.

Norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Selskapet skal investere 600 millioner euro i senteret. Det er 6,8 milliarder norske kroner.

Rundt 100 jobber

Et datasenter er der internettet bor.

I takt med at flere mennesker tar i bruk flere digitale verktøy, øker også behovet for en sikker og bærekraftig infrastruktur for å levere tjenestene vi trenger, forteller Austvoll Jensen.

– Slik som tilgang til e-posten din, eller søk etter informasjon. Starten på byggingen av et nytt anlegg i Skien i dag er et stolt øyeblikk for oss.

Google anslår at etableringen betyr drøye 4000 jobber under selve byggingen. Rundt 100 jobber vil være direkte knyttet til datasenteret, opplyser Google.

– Vi skal gjøre vårt for at dette blir et positivt tilskudd til regionen, sier Austvoll Jensen.

Både representanter fra Google og digitaliseringsminister Karianne Oldernes Tung (Ap) er til stede.

Oldernes Tung sier at hun ofte bruker å si at hennes jobb er å bygge landet på nytt med digitalisering.

Digitaliseringsminister Karianne Oldernes Tung (Ap). Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– I dag føler jeg virkelig jeg får bidra til det. Vi trenger datasentrene. Regjeringen vil stryke den nasjonale datalagringsevnen.

Når myndighetene kobler seg opp på nett, så er det datasentrene som legger grunnlaget for informasjonsutvekslingen, sier digitaliseringsministeren.

– Det handler om mer enn feriebilder og kattebilder.

Har ventet i spenning

Tilbake i august 2019 kom nyheten om at Google hadde kjøpt en tomt på nesten 2.000 mål ved Gromstul, nord for Skien sentrum.

Da var tomta, som ligger midt i skauen, allerede regulert til næringsformål. Dette skjedde i 2018.

Siden har det vært knyttet stor spenning til hva den multinasjonale datagiganten ville bestemme seg for.

Tidspunktet for den endelige investeringsbeslutningen har de nemlig holdt tett til brystet.

Frem til nå.

Ordfører Marius Roheim Aarvold sier at de har ventet i spenning på at Google skulle ta beslutningen om å starte bygging av sitt første datasenter i Skien.

Ordfører i Skien, Marius Roheim Aarvold. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Som kommune er vi stolte over å ha blitt valgt av Google som vertskap for deres store satsing i Norge.

Han mener etableringen vil være et viktig bidrag til regionen i form av styrket digital infrastruktur, nye arbeidsplasser og ny kompetanse.

– Og ikke minst økt internasjonal synlighet, sier Aarvold.

Google etablerer seg i Skien. Foto: AP

Delte meninger

Mange håper etableringen vil blir en av Skiens viktigste hjørnesteinsbedrifter, og generere et stort antall nye arbeidsplasser. Ikke minst brorparten av lokalpolitikerne.

Da Google kjøpte tomta i 2019, feiret kommunen og politikere med en halv kake.

Den andre halvparten ble lagt i fryseren til den dagen selskapet tok beslutningen om å investere i datasenter.

Nå er det på tide å åpne lokket igjen.

Andre mener det er en katastrofe for natur og miljø. Blant annet fordi de mener senteret blir et gigantisk strømsluk.

Naturvernforbundet sa nylig til NRK at de mener prosjektet er en trussel mot miljøet.

I befolkningen har det også vært delte meninger om det nye senteret som nå blir en realitet.

Dette viste en meningsmåling Norstat gjennomførte på vegne av NRK våren 2023.

37 prosent svarte at de spurte var for byggingen, mens 31 prosent var mot. 24 prosent hadde ingen mening om saken.

Enormt behov

Bilder. Video. Dokumenter, musikk, e-post og søkehistorikk. Til og med det som slettes digitalt må i teorien få plass et sted.

Det finnes nesten ikke grenser for hvilke aktiviteter folk flest har blitt avhengige av i vår digitale hverdag, og alt skal lagres.

«Skyen» der for eksempel familiebildene dine ofte ligger lagret, er jo strengt tatt ikke en ekte sky.

Google håndterer en solid brorpart av dette på verdensbasis, og nå skal en stor del av det håndteres i Norge.

Enorme servere og lagringssystemer trenger folk, og ikke minst plass. Den plassen har man altså funnet noen kilometer utenfor Skien sentrum.