Statsministrene skryter av Bondeviks åpenhet rundt psykisk sykdom

Bondevik har ved flere anledninger fortalt om sine psykiske lidelser. I NRK-serien får han støtte fra de andre statsministrene.

Sommeren 1998 vant Norge over Brasil i fotball-VM. Landet var i ekstase. Men i Kjell Magne Bondeviks regjering ble etter hvert stemningen en helt annen.

Norge slet med økonomisk motgang og opposisjonen presset daværende statsminister Bondevik i Stortinget. Renten økte, det samme gjorde presset mot regjeringens leder.

– I løpet av den sommeren i 1998 begynte jeg å miste fokuset og konsentrasjonsevnen. Deretter begynte jeg å miste nattesøvnen. Og så fikk jeg en økende følelse av angst. Små problemer føltes umulig å løse.

FIKK ANGST: Kjell Magne Bondevik forteller om hvordan angsten utviklet seg i 1998. Foto: NRK

Det forteller Kjell Magne Bondevik i den kommende episoden av NRK-programmet «Da vi styrte landet». Seks norske statsministre samles rundt samme bord i det som har blitt omtalt som statsminister-versjonen av TV2-programmet «Hver gang vi møtes».

De seks tidligere ministrene er Kåre Willoch, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland og nåværende statsminister Erna Solberg.

Var helt ærlig

– Jeg hadde en følelse av å være helt verdiløs. Alt ved livet var mørkt. Nesten meningsløst. Jeg nærmet meg et punkt der livet ikke var verdt å leve, forteller Bondevik.

– En dag klarte jeg ikke stå opp av sengen. Da skjønte jeg at jeg burde gå av som statsminister, forteller han de andre rundt bordet.

En psykiater gav Bondevik diagnosen «depressiv reaksjon». Han måtte sykemeldes.

– Vi skulle ha budsjettkonferanse i regjeringen neste dag. Alle forventet at statsministeren skulle være der. Så for å unngå spekulasjoner sa jeg til mine medarbeidere at de skulle videreformidle sannheten til pressen. Akkurat slik den var.

– Ble håndtert riktig

For 19 år siden gikk denne pressemeldingen ut fra Statsministerens kontor:

«Statsminister Kjell Magne Bondevik er av sin lege sykemeldt, foreløpig for 1 uke fra søndag 30. august, på grunn av en depressiv reaksjon som følge av overbelastning.»

Fire uker senere var Bondevik tilbake i jobben.

– Det at det tok fire uker illustrerer også hvor riktig dette ble håndtert, sier Gro Harlem Brundtland.

– Jeg slutter meg til det. Veldig verdifullt at dette ble behandlet på denne måten, legger Kåre Willoch til.

Jagland beklager

TIDLIGERE MOTSTANDERE: Kjell Magne Bondevik og Thorbjørn Jagland var politiske motstandere på starten av 2000-tall. I NRK serien møtes de igjen. Foto: NRK

– Ja, alle mine politiker kolleger var respektfulle og behandlet dette ordentlig. Utenom et par unntak, sier Bondevik i programmet.

– Jeg tror vel kanskje jeg kom med en feilformulering den gangen, innrømmer Thorbjørn Jagland.

Etter det ble kjent at Bondevik var sykemeldt kom Jagland med denne uttalelsen til pressen:

– Vi husker hvilken belastning vi ble utsatt for da vi var i regjering, og hva som har blitt sagt om meg i det året som har gått, så alle må tåle debatt.

Nå beklager han uttalelsen.

– Det var ikke helt heldig. Jeg er fortsatt lei meg for det.

–Jeg setter pris på at du sier det, sier Bondevik til sin tidligere kollega.

